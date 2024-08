Europeo U.17 femminile: l'Italia è in semifinale, battuta la Polonia

DUBLINO (IRLANDA) - Sesta vittoria consecutiva per la nazionale Under 20 di Gaetano Gagliardi che oggi, dopo una lunga battaglia, le pari età della Polonia ed hanno conquistato la matematica certezza di poter andare a giocare e semifinali della manifestazione. Oggi Piomboni e compagne si sono imposte 3-2 (25-23, 27-25, 23-25, 23-25, 15-9), dopo oltre due ore di gioco, contro una delle formazioni più forti del torneo continentale. L'Italia è partita forte, ha vinto i primi due set, poi ha subito la rimonta delle rivali, brave a riprendere in mano la gara (2-2); le azzurrine però sono state molto brave a gestire al meglio il tie-break, vinto infine sul 15-9. Un grande risultato per la nostra nazionale che la proietta dunque fra le migliori quattro formazioni d’Europa.

Top scorer del match l’opposto azzurro Merit Adigwe con 25 punti, da sottolineare in casa azzurra anche i 20 punti di Nicole Piomboni, i 18 di Maria Teresa Bosso e i 14 di Linda Manfredini. L’ultimo impegno della fase a gironi per l’Italia è in programma domani alle ore 18.30 contro la Finlandia, formazione che al momento occupa il quarto posto (9 punti, 3 vittorie, 3 sconfitte).

Primo set a stampo azzurro. È stata l’Italia a prendere fin da subito le redini del gioco in mano portandosi al comando; a inizio set le azzurrine sono passate dal 8-6 al 14-10. Vantaggio che con il passare del tempo è aumentato (16-11) ed Linda Manfredini e compagne sono scappate via; un attacco out della polacca Anna Fiedorowicz ha chiuso il primo set sul 25-15 Italia. Superiorità azzurra anche nella seconda frazione di gioco; l’inizio del parziale è stato sostanzialmente equilibrato (5-5) ma dopo esser state ferme a quota 8 è stata la formazione azzurra a trovare lo sprint (11-9, 15-10). Sul finale qualche passaggio a vuoto azzurro ha ridato fiducia alla Polonia che si è rifatta sotto portandosi a -1 sul 23-22; un muro polacco sull’attacco di Adigwe ed è stata parità a quota 23; a spuntarla ai vantaggi l’Italia, un attacco della stessa Merit Adigwe ha fissato il risultato sul 27-25. Italia-Polonia 2-0. Il terzo set molto equilibrato; le due squadre sono state sempre attaccate (5-5, 9-9, 12-12). Le azzurre hanno tentato poi lo strappo trovando il +3 sul 18-15, ma la Polonia con determinazione è tornata in parità sul 18-18. La battaglia sotto rete è poi proseguita (21-21) ed è stata la Polonia a mettere il naso fuori e a portarsi sul 21-24; le azzurre hanno tentato la risalita (23-24) ma la Polonia è riuscita a chiudere il set sul 23-25. Italia-Polonia 2-1. Equilibrata anche la quarta frazione di gioco nonostante sia stata nuovamente l’Italia dal 4-4 a rompere le righe e a portarsi sopra passando dal 9-6 al 15-13; partita vibrante e a metà set le due formazioni sono state ferme in parità a quota 17, 19 e 20. Set combattuto (21-21). Un primo tempo out della Polonia e un attacco di Adigwe e l’Italia ha trovato il 23-21, punteggio che ha dato però forza alla Polonia che ha ristabilito prima la parità sul 23-23, per poi chiudere il set 23-25, allungando così la partita al tie-break. A inizio quinto set con le due squadre attaccate (2-2, 4-4) è stata l’Italia a trovare il vantaggio passando dal 6-4, 11-7 e 13-9. Un muro a due di Manfredini-Adigwe ferma l’attacco polacco ed è match point Italia; attacco out nuovamente della Polonia e il match si chiude sul 15-9. Italia-Polonia 3-2.

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 3-2 (25-23, 27-25, 23-25, 23-25, 15-9)

ITALIA: Sassolini 3, Piomboni 20, Monaco 6, Adigwe 25, Bosso 18, Manfredini 14, Bardaro (L). Moroni, Atamah. N.e. Gambini, Esposito, Ndoye, Micheletti, Magnabosco. All. Gagliardi.

POLONIA: Walczak, Ornoch 4, Milewska 12, Hewelt 8, Fiedorowicz 3, Moszynska, Suska (L). Maciejewciz, Malinowka 17, Adamczyk 11, Pinderska, Bujnarowska, Splawska, Siuda.

Durata set: 21’, 31’, 28’, 28’, 14’. Tot: 122'

ARBITRI: Hagstrom (SWE), Souto Jimenez (ESP).

Italia: 4 a, 24 bs, 10 mv, 27 et.

Polonia: 5 a, 6 bs, 12 mv, 27 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08

Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10--25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)



Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08

Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

Finlandia-Irlanda 3-0 (25-9, 25-14, 25-7)

Serbia-Portogallo 3-2 (21-25, 23-25, 25-20, 25-17, 15-13)

Ucraina-Italia 0-3 (21-25, 16-25, 22-25)

10/08

Serbia-Finlandia 1-3 (23-25, 25-17, 19-25, 24-26)



Italia-Irlanda 3-0 (25-1, 25-2, 25-12)

Polonia-Portogallo 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 25-22)

Ucraina-Repubblica Ceca 0-3 (20-25, 21-25, 14-25)

12/08

Finlandia-Ucraina 0-3 (27-29, 16-25, 23-25)

Portogallo-Repubblica Ceca 0-3 (25-27, 12-25, 12-25)

Irlanda-Serbia 0-3 (12-25, 13-25, 12-25)

Polonia-Italia 2-3 (15-25, 25-27, 25-23, 25-23, 9-15)

13/08

Ore 13.30: Portogallo-Ucraina

Ore 16: Repubblica Ceca-Serbia

Ore 18.30: Finlandia-Italia

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I-2st Pool II

16/8 1st Pool II-2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)