Europeo Under 20 F: Italia-Turchia la sfida che vale l'oro

SOFIA (BULGARIA)- Non era semplice domare il Belgio di Velez Gutierrez, formazione tosta e compatta e dotata di buone individualità, ma l'Italia di Gaetano Gagliardi ci è riuscita e domani (ore 17.30) potrà giocare per salire sul gradino più alto del podio del Campionato Europeo Under 20 femminile . Oggi Piomboni e socie, alla Hristo Botev Hall, nella semifinale contro il Belgio hanno sofferto, sono andate sotto, ma poi si sono imposte 3-1 (18-25, 28-26, 25-17, 25-21) dimostrando di avere, oltre che buona tecnica ed eccellenti trame di gioco, anche tanto cuore. Superato l'ostacolo ora c'è l'esaltante sfida contro la Turchia, che oggi ha eliminato per 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-18) la Polonia. Per la Nazionale italiana si tratta della seconda finale consecutiva in questa categoria, dopo quella conquistata nel 2022 a Skopje (Euro U19).

Oggi per superare il Belgio la formazione tricolore, che aveva vinto le precedenti sette gare di questi Campionati Europei, ha fatto leva oltre che alle doti tecniche anche alla grande grinta di questo giovane gruppo.

Nella vittoria di oggi contro la formazione belga emergono i 20 punti di Agigwe (Top scorer dell’incontro) seguita in casa azzurra da Bosso con 11 punti, ma tutta la squadra è stata determinante nel successo odierno in semifinale che ha saputo venir fuori dai momenti più complicati del match.

Come formazione iniziale il tecnico azzurro ha scelto Sassolini in palleggio, opposto Adigwe, schiacciatrici Piomboni e Bosso, centrali Monaco e Manfredini, libero Bardaro

Il Belgio ha risposto con il sestetto composto da Bertels, Cos, Hauben, Neufkens, Wouters, Radovic e Debouck libero.

Complicato l’avvio del primo set per l’Italia: le belghe, infatti, hanno provato a dettare il ritmo e l’Italia si è trovata a inseguire (4-6, 7-9). Le fasi successive hanno confermato il momento migliore del Belgio, che ha continuato a restare avanti (10-13). Le atlete azzurre hanno provato a non far scappare le avversarie. Sul 14-17 per il Belgio, il tecnico Gagliardi ha chiamato il time-out per dare indicazioni alle sue.

L’inerzia del set, però, non è cambiata: le azzurre, con Esposito entrata al posto di Piomboni, non sono riuscite a essere incisive, e le avversarie hanno vinto il set 25-18. 1-0 Belgio.

Il secondo set è cominciato sulla falsariga del precedente, con il Belgio partito meglio e in vantaggio (3-6). L’Italia, con grinta e determinazione, ha provato a tornare in carreggiata e un bellissimo ace di Piomboni ha permesso all’Italia di trovare il pareggio (12-12). Un attacco vincente di Bosso ha poi portato il primo vantaggio della gara (13-12). Il Belgio, però, complice qualche errore di troppo dell’Italia, è tornato avanti (17-19). Il finale di set è stato al cardiopalmo, con continui ribaltamenti di fronte: l’Italia, dopo aver annullato due palle set, ha chiuso con un muro vincente il parziale 28-26, ripristinando la parità nel conteggio dei set.

Al rientro in campo, le due squadre hanno dato vita a un lungo botta e risposta (5-5), lottando duramente. Il primo sussulto è arrivato dall’Italia, brava a guadagnare tre punti di vantaggio (9-6). Una volta preso il comando, le azzurrine hanno dettato il loro ritmo, e la formazione del Belgio è scivolata indietro (16-10). Nel finale, l’Italia, trascinata dai colpi di Adigwe e Manfredini, ha chiuso meritatamente il set in proprio favore alla seconda palla set grazie all’attacco vincente di Micheletti (25-17). 2-1 Italia.

Nel quarto set, la battaglia sotto rete è proseguita senza esclusioni di colpi. Il Belgio ha tentato il primo allungo (4-6), ma le azzurre sono state brave a trovare subito il pareggio (7-7). L’Italia ha provato a spingere forte sull’acceleratore, ma il Belgio, attento in difesa, è rimasto attaccato (12-11). A questo punto, l’Italia ha accusato un momento di difficoltà, e coach Gagliardi ha fermato il gioco con un time-out per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo, Esposito e compagne hanno ricucito e trovato la nuova parità (15-15). Con il passare delle azioni, l’Italia ha ritrovato le proprie certezze e si è portata sul +2 (20-18). Le azzurrine, nel finale, hanno resistito ai tentativi di rimonta delle avversarie e si sono involate verso la finale continentale (25-17).

Le parole del tecnico Gaetano Gagliardi-

« La cosa più importante è che siamo in finale, soprattutto perché siamo venuti fuori da una situazione molto complessa, con le ragazze che hanno avuto un’ottima reazione dal secondo set in avanti. Nonostante i tanti errori e le incertezze su alcune situazioni che conoscevamo benissimo, abbiamo comunque chiuso al meglio questa importante semifinale. Il nostro avversario ha variato spesso i colpi e sbagliato poco. Il risultato di oggi ci permette di essere in finale e affrontare domani la Turchia. Ora dobbiamo riposare e ricaricare le batterie. Domani dovremo fare una partita diversa da quella di oggi: dovremo essere più aggressivi e commettere meno errori. Sarà necessario approcciare in maniera diversa al servizio, per renderlo davvero una nostra arma in più ».

Le parole di Linda Manfredini-

« Quella di oggi è stata una partita un po' difficile perché siamo andate subito sotto nel primo set. In alcune situazioni ci hanno messo parecchio in difficoltà e poi noi abbiamo sbagliato tanto al servizio. Nel secondo set, vinto ai vantaggi, siamo state brave, e da lì è iniziata la nostra rimonta, che ci ha poi portato in finale. Mi è piaciuto l’atteggiamento che abbiamo avuto nel terzo e quarto set, dove siamo state brave a imporre il nostro gioco e abbiamo trovato le nostre sicurezze.

Questa sera abbiamo tirato fuori il carattere, che ci ha aiutate a rimontare. Siamo state aggressive nella seconda parte della partita e abbiamo pensato a ogni punto come se fosse l’ultimo. Questa sera ci godremo un po' la vittoria, però la testa è già a domani, con la Turchia.La finale di domani sarà una gara difficile, ma noi ce la metteremo tutta, perché ci siamo allenate tutta l’estate per essere qui oggi. Sono sicura che tutte noi daremo il massimo ».

Il tabellino-

ITALIA – BELGIO 3-1 (18-25, 28-26, 25-17, 25-21)

ITALIA: Piomboni 9, Monaco 4, Adigwe 20, Bosso 11, Manfredini 10, Sassolini 2, Bardaro (L). Esposito 1, Moroni, Magnabosco 1, Micheletti 5. N.e. Gambini, Ndoye , Atamah, All. Gagliardi.

BELGIO: Hauben 8, Neufkens 3, Radovic 3, Wouters 9, Bertels 14, Cos 9, Debouck (L). Luyten, Debout, Maes 1, Engels. N.e: Maels, Vanhoecke. All. Velez Gutierrez

Durata Set: 24’, 30’, 25’, 29’ Tot: 108’

Italia: a 5 , bs 24 , m 5 , et 42 .

Belgio: a 6 , bs 9 , m 4 , et 33 .

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08



Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08



Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10--25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)

Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08



Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

Finlandia-Irlanda 3-0 (25-9, 25-14, 25-7)

Serbia-Portogallo 3-2 (21-25, 23-25, 25-20, 25-17, 15-13)

Ucraina-Italia 0-3 (21-25, 16-25, 22-25)

10/08



Serbia-Finlandia 1-3 (23-25, 25-17, 19-25, 24-26)

Italia-Irlanda 3-0 (25-1, 25-2, 25-12)

Polonia-Portogallo 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 25-22)

Ucraina-Repubblica Ceca 0-3 (20-25, 21-25, 14-25)

12/08



Finlandia-Ucraina 0-3 (27-29, 16-25, 23-25)

Portogallo-Repubblica Ceca 0-3 (25-27, 12-25, 12-25)

Irlanda-Serbia 0-3 (12-25, 13-25, 12-25)

Polonia-Italia 2-3 (15-25, 25-27, 25-23, 25-23, 9-15)

13/08



Portogallo-Ucraina 1-3 (23-25, 19-25, 25-21, 30-32)

Repubblica Ceca-Serbia 0-3 (25-27, 18-25, 22-25)

Finlandia-Italia 1-3 (16-25, 15-25, 29-27, 14-25)

Irlanda-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 8-25)

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)



Turchia-Polonia 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-18)

Italia-Belgio 3-1 (18-25, 28-26, 25-17, 25-21)

Finali (Sofia)



17/8 ore 14.30: Polonia-Belgio 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: Italia-Turchia 1°-2° posto