Mondiali U 17 F: l'Italia soffre due set poi doma il Messico

LIMA (PERU')- Sofferta vittoria per l'Italia Under 17 femminile all'esordio ai Mondiali di Lima in Perù. La squadra di Pasquale D'Aniello ha superato in rimonta al tie break 3-2 (19-25, 17-25, 25-14, 25-19, 15-10) un soprendente Messico che per due set ha messo alle corde le azzurre, le quali hanno faticato a carburare ma che poi hanno avuto la forza di reagire ritrovando dal terzo set in poi le giocate e la convinzione smarritesi all'inizio della partita.