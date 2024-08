ItalVolley, terzo podio giovanile dell’estate dopo l’oro U22 e il bronzo U18

A Sofia, l'Italia versione Under si conferma ai piani alti dell'Europa. Le azzurrine della rappresentativa Under 20, guidate dal tecnico Nino Gagliardi, conquistano l'argento continentale con un cammino di otto vittorie e una sola sconfitta nel torneo iniziato a Dublino, in Irlanda, e concluso con la Final Four a Sofia, in Bulgaria.

Una sconfitta maturata nella finale al tie break con la Turchia (nello staff tecnico anche un ex ct delle giovanili azzurre, Luca Pieragnoli), al termine di una gara ricca di cambiamenti di fronte. Nella storia del match, Manfredini e compagne vincono il primo set, perdono più nettamente il secondo e il terzo, si riscattano nel quarto per poi subire la maggiore iniziativa avversaria nel quinto e decisivo parziale: 2-3 (22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11).

Una sconfitta contro un avversario che riesce a imporsi soprattutto a muro, con 13 block all'attivo contro i soli 5 delle azzurre, e con un minor numero di errori al servizio (ben 16 delle azzurre).

La sconfitta non cancella il valore del podio, che chiude la rassegna estiva continentale con il movimento italiano femminile a medaglia in tutte e tre le competizioni europee: argento in questa, bronzo nell'Under 18 a Blaj, in Romania, e oro nell'Under 22 a Lecce, quella più propedeutica al passaggio nella nazionale maggiore guardando al prossimo quadriennio olimpico.

Il tutto in attesa del risultato delle azzurrine Under 17, impegnate da ieri notte nel Mondiale di categoria a Lima, in Perù. Debutto contro il Messico.