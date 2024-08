Mondiali U 17 F: l'Italia batte anche l'Egitto

LIMA (PERU')- Arrivano conferme dalla nazionale Under 17 Femminile impegnata, a Lima in Perù, nei campionati del Mondo di categoria. Dopo il sofferto successo all'esordio contro il Messico, nella seconda uscita le ragazze di Pasquale D'Aniello, con una convincente prestazione collettiva, hanno superato, 3-0 (25-10, 25-16, 25-20) l’Egitto.

Una vittoria piena e meritata per Ludovica Tosini e compagne, che sono sempre state avanti e non hanno lasciato agli avversari possibilità di rimonta.

Top scorer dell’incontro è stata Stella Caruso, con 13 punti realizzati. In evidenza, in casa Italia, anche Alice Guerra con 11 punti messi a segno.

L’ultima gara della fase a gironi è in programma oggi alle ore 20:20 (italiane), quando l’Italia, prima nel girone C, affronterà l’Argentina nel match che definirà la classifica finale e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale.

Partenza a razzo per le azzurrine nel primo set che, grazie a un buon turno in battuta, si sono portate sull’8-1. L’inerzia del set non è cambiata, e l’Italia ha conquistato agilmente il parziale 25-10.

Nel secondo set, ancora le azzurrine avanti, ma questa volta l’Egitto ha provato a rimanere attaccato (8-6). Con il passare delle azioni, le azzurrine hanno trovato il +3 (16-13), e l’Egitto, a questo punto, non è riuscito più a tenere il ritmo imposto dall’Italia, che si è portata sul 2-0 (25-16).

Alla ripresa del gioco, è stata invece la giovane formazione egiziana a conquistare un piccolo vantaggio (6-8). Repentina, però, la ripartenza delle azzurrine, che hanno aumentato man mano il ritmo (21-17), conquistando set e partita 25-20.

Il tabellino-



ITALIA-EGITTO 3-0 (25-10, 25-16, 25-20)

ITALIA: Manda 4, Tosini 9, Guerra 11, Massaglia 9, Caruso 13, Mori 1, Cornelli (L). Zanella 4, Di Napoli. N.e. Viti, Aimaretti, Hernandez. All. D’Aniello.

EGITTO: Sakr, Asar 1, Awad 7, Kammer 4, Baleegh 5, Morsy 6, Saada (L). Mohamed, Elghitany 2, Moussa, Mahmoud, Omran. All. Tayea.

Durata set: 28’, 20’, 24’. Tot: 72'

ARBITRI: Bobadilla (COL), Munoz Hernandez (CHI).

Italia: 10 a, 12 bs, 8 mv, 21 et.

Egitto: 1 a, 7 bs, 2 mv, 24 et.