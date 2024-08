Mondiali U 17 F: l'Italia senza problemi contro l'Argentina

LIMA (PERU')- Prosegue la striscia vincente dell'Under 17 di Pasquale D'Aniello che nella terza partita dei Mondiali femminili di categoria, che si stanno svolgendo a Lima in Perù, ha battuto nella terza partita con un netto 3-0 (25-12, 25-17, 25-22) l’Argentina, chiudendo di fatto la fase a gironi a punteggio pieno in testa alla Pool C e qualificandosi agli ottavi di finale. Una vittoria più che meritata per Ludovica Tosini; un match ampiamente dominato e chiuso dalle atlete di coach D’Aniello dopo nemmeno un ore a venti di gioco. Top scorer del match Stella Caruso, autrice di 13 punti, in doppia cifra in casa azzurra anche Ludovica Tosini con 11 punti messi a segno. L’Italia tornerà in campo questo pomeriggio; alle ore 17.30 italiane il match contro il Canada, formazione fanalino di cosa del Girone A, vale l’accesso ai quarti di finale.