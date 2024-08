Mondiali Under 17: l'Italia vola in semifinale, battuta la Turchia

LIMA (PERU')- L'Italia Under 17 femminile di Pasquale D'Aniello è in semifinale. Nella delicata sfida dei quarti contro la Turchia la nazionale azzurra ha sofferto nella prima parte della sfida, è andata sotto di un set, poi ha preso in mano le redini della partita e si è imposta 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23). Sarà il Giappone, che nei quarti ha eliminato il Perù, l'ostacolo da superare per conquistare la finale.

Le azzurrine, che finora hanno seguito un percorso praticamente perfetto, ottenendo cinque successi in altrettante gare giocate, sono entrate tra le migliori quattro squadre al mondo in questa categoria. Anche nel quarto di finale contro la Turchia, l’Italia ha mostrato tutta la sua forza e organizzazione di gioco. La giovanissima formazione tricolore, dopo aver perso il primo set, ha subito invertito l’inerzia della gara, vincendo i successivi tre set. Top scorer dell’incontro è stata Stella Caruso con 17 punti, seguita in doppia cifra da Ludovica Tosini (14 punti) e Alice Guerra (13 punti).

Difficile l’avvio del primo set per le azzurrine: la formazione turca ha provato a dettare il ritmo e l’Italia è stata costretta a inseguire (5-8, 12-16). L’Italia ha provato a tornare in carreggiata, ma l’inerzia del set non è cambiata, e la Turchia ha vinto 25-21.

Al rientro in campo, invece, è stata la formazione azzurra a dettare il ritmo e a mantenere a debita distanza la formazione turca (16-11). Le ragazze turche, guidate da Akif Oner, non sono riuscite a contrastare l’efficacia ritrovata del gioco dell’Italia, che ha chiuso il set con un bel muro vincente (25-15). 1-1 tra Italia e Turchia.

L’avvio del terzo set è stato caratterizzato da una battaglia punto a punto che si è protratta a lungo. Nel momento giusto, però, l’Italia ha trovato il primo allungo (16-14). A questo punto del parziale, la resistenza della Turchia si è sgretolata e le azzurrine sono andate sul +5 (21-16), chiudendo agevolmente anche la terza frazione (25-18) con un attacco vincente di Tosini.

Nel quarto set nessuna delle due squadre si è dimostrata disposta a mollare (6-8), e la Turchia nelle fasi successive è scappata avanti (11-16). La nazionale tricolore di D’Aniello ha stretto i denti e, con grande carattere, ha iniziato la rimonta. L’Italia, sotto 17-22, ha trovato un break che l’ha riportata sul -2 (20-22). Qui è venuta fuori tutta la voglia delle azzurrine di andare in semifinale, e hanno chiuso set e match 25-23.

Il tabellino-

ITALIA-TURCHIA 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23)

ITALIA: Manda 9, Tosini 14, Mori 6, Massaglia 4, Caruso 17, Guerra 13, Cornelli (L). Viti 1, Di Napoli, Zanella 4. N.e. Aimaretti, Hernandez. All. D’Aniello

TURCHIA: Barasan 10, Balik 10, Uysalcan 14, Kuyan 10, Evsen 2, Lihan, Altintas (L). Erdogan, Orerol, Bihan, Beyazitli. N.e. Kuyan. All. Akif Oner.

Durata set: 22’, 20’, 22’, 27’ Tot: 91'

Italia: 6 a, 11 bs, 16 mv, 35 et.

Turchia: 7 a, 11 bs, 11 mv, 28 et.

CALENDARIO e RISULTATI DELL’ITALIA

OTTAVI DI FINALE



Italia-Canada 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

22 AGOSTO



QUARTI DI FINALE



Italia-Turchia 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23)

23 AGOSTO



SEMIFINALE

Ore 23.30, Italia-Giappone