Europeo Under 20 M: l'Italia lunedì esordisce contro Israele

Per il l’Italia si avvicina dunque il momento più atteso dell’anno. Gli azzurrini hanno ufficialmente cominciato la propria marcia d’avvicinamento alla rassegna continentale lo scorso maggio a Camigliatello Silano; in Calabria Lorenzo Magliano e compagni sono stati impegnati anche in tre amichevoli contro i pari età della Lettonia, con tutti i match vinti dalla formazione azzurra. In quest’ultima settimana il gruppo si è invece spostato a Latina, dove ieri sera al Palasport gli atleti di coach Zanin sono riusciti a superare 3-0 (25-21, 25-22, 28-26) il Cisterna Volley, dopo il ko subito dalla formazione laziale nel primo allenamento congiunto andato in scena mercoledì 21; per il tecnico azzurro delle importanti indicazioni tecnico-tattiche a due giorni dall’inizio dei Campionati Europei.

L’Italia farà il proprio debutto nella rassegna continentale lunedì 26 agosto alle ore 13.30 contro Israele, per poi affrontare in ordine Spagna (27 agosto, ore 11), Slovenia (28 agosto, ore 16.30), Bulgaria (30 agosto, ore 16.30), Repubblica Ceca (31 agosto, ore 16.30), Scozia (2 settembre, ore 13.30) e chiudere la prima fase martedì 3 settembre alle ore 19 contro i padroni di casa della Grecia. La fase finale (Semifinali e Finali, 6-7 agosto) si disputerà invece allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja (Serbia).

Le parole del tecnico Michele Zanin-

« La squadra sta bene. I ragazzi sono in forma, non ci sono problematiche particolari, ma solo cose di routine che vengono gestite in maniera classica. Veniamo da un lungo periodo di preparazione iniziato a Camigliatello Silano dove negli ultimi gironi di ritiro abbiamo affrontato tre test match contro la Lettonia, gare dove abbiamo testato e impegnato in campo tutto il gruppo presente in Calabria; negli ultimi giorni di ritiro a Latina abbiamo invece portato avanti due allenamenti congiunti con il Cisterna Volley, alzando dunque il livello degli avversari e mettendo a punto delle situazioni e dei meccanismi di gioco che ci potranno tornare utili per superare anche eventuali situazioni di difficoltà. La Pool? Un raggruppamento molto ricco. Ci sono tante gare da disputare e già questo costituisce una complessità perché bisognerà gestire al meglio tutto il periodo, tra l’altro avremmo due turni di riposo all’interno di queste sette gare della prima fase. Poi però ci sono le avversarie da affrontare a partire da Israele che ci ha messo in grande difficoltà durante la fase di qualificazione; poi giocheremo contro Spagna, Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Scozia e infine Grecia. Sono tutte squadre che conosciamo, che abbiamo già affrontato in passato e delle quali conosciamo il valore. Formazioni che possono esprimere un buon livello di gioco, in alcuni casi per l’attacco, in altri per il sistema di muro-difesa e in altri ancora per la battuta; hanno tutte quante delle caratteristiche ben definite sulle quali noi dovremmo essere bravi a trovare i giusti adattamenti per poterle battere. Lunedì l’esordio? Dirò ai ragazzi che hanno tutte le potenzialità e capacità per fare molto bene; dirò loro che è un percorso lungo e a tappe, dove ogni match rappresenterà uno step che ci dovrà consentire di arrivare a disputare la fase finale. L’obiettivo? Il nostro obiettivo è sicuramente intanto quello di raggiungere appunto la fase finale in Serbia. In primis dovremo però fare il meglio che è nelle nostre possibilità per poter andare avanti. Ci stiamo preparando per questo e non vediamo l’ora di scendere in campo ».

IL ROSTER-

Tommaso Barotto (Powervolley Milano 2.0); Pietro Bonisoli, Marco Valbusa (Verona Volley); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley SRL); Daniele Carpita (Pallavolo San Giustino SSD); Diego Frascio, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano SRL); Luca Loreti (You Energy Volley); Lorenzo Magliano (ASD Delta Volley Porto Viro); Gabriele Mariani (SSD Pall. Franco Tigano); Mati Pardo (Modena Volley Punto Zero); Federico Miraglia (Casarano Volley SSD); Giacomo Selleri (GS Por. Robur Costa 2030).

LO STAFF-

Vincenzo Fanizza (Coordinatore tecnico); Michele Zanin (Primo Allenatore); Giovanni Preti (Secondo Allenatore), Marco Donnarumma (Scoutman), Andrea Pozzi (Preparatore Atletico); Alex Boncompagni (Medico); Simone Cinelli (Fisioterapista), Stefano Recine (Dirigente Accompagnatore), Annalisa Pinto (Team Manager e Scoutman).

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

IL CALENDARIO DELL’ITALIA-



26 AGOSTO

Ore 13.30: Israele-Italia

27 AGOSTO

Ore 11: Italia-Spagna

28 AGOSTO

Ore 16.30: Slovenia-Italia

30 AGOSTO

Ore 16.30: Italia-Bulgaria

31 AGOSTO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Italia

2 SETTEMBRE

Ore 13.30: Scozia-Italia

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO

FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani