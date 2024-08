Mondiali U 17 M: per l'Italia esordio vincente contro Cuba

SOFIA (BULGARIA)- Partenza convincente della nazionale Under 17 Maschile ai Mondiali di categoria. Nella gara di esordio a Sofia gli azzurrini hanno superato con un perentorio 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12) su Cuba iniziando nel migliore dei modi il loro percorso nella Pool C. Top scorer del match Manuel Zlatanov con 19 punti.

Il primo set è stato caratterizzato da una bella battaglia sotto rete. L’Italia è stata quasi sempre avanti con Cuba decisa a non mollare difendendo tanti palloni. Gli azzurrini, però, hanno continuato a fare il loro gioco e prodotto l’allungo (19-15) e nel finale l’Italia ha chiuso 25-23.

Secondo parziale ancora con l’Italia protagonista e Cuba costretta a inseguire in avvio (8-5), con il passare delle azioni gli azzurrini hanno aumentato il loro vantaggio (16-11). Nel finale, però, la nazionale di Luca Leoni è stata raggiunta dagli avversari che, dopo il pareggio sul 24-24, hanno vinto ai vantaggi 24-26. 1-1 tra Italia e Cuba.

Terzo set che ha visto gli azzurrini partire subito forte accumulando un vantaggio di 6 lunghezze (8-2), aumentato poi con il passare delle azioni (20-13) fino al 25-15 che ha portato la partita sul 2-1 per l’Italia.

Quarto e ultimo set continuato sulla falsa riga del terzo con Zlatanov e compagni subito avanti (8-3) e in controllo sicuro fino al 25-14 che ha decretato la fine dalla gara.

Il tabellino-



ITALIA-CUBA 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

ITALIA: Carrera 3, Bonandrini 8, Argano 18, Zlatanov 19, Tosti 10, Valgiovio 1, Basso (L). Spina, Costa 2, Crosato 11, Bigozzi. N.e: Destro. All. Leoni

CUBA: Marrero 9, Iverson 1, Medina 11, Rodriguez 7, Acosta 4, Vergara 2, Puamier (L). Byron 1, Chacon, Montoya, Ruiz. N.e: Vidal. All. Estrada

Durata set: 26’, 24’, 20’, 18’ Tot: 88’

ARBITRI: Romano (ARG), Pereira Lopes Pinto (POR).

Italia: 7 a, 27 bs, 12 mv, 41 et

Cuba: 2 a, 11 bs, 7 mv, 27 et

LE POOL-



Pool A: Bulgaria, Messico, Taipei cinese, Spagna.

Pool B: Iran, Egitto, Tunisia, Libia.

Pool C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba.

Pool D: Belgio, Brasile, Cile, Uzbekistan.

CALENDARIO E RISULTATI-

POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO

Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO

Ore 19: Italia-Porto Rico

26 AGOSTO

Ore 19: Italia-Argentina