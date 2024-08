Mondiali U 17 F: l'Italia batte Taipei ed è terza

LIMA (PERU')- La nazionale Under 17 Femminile di Pasquale D'Aniello conclude il suo percorso nel Mondiale di categoria conquistando un brillante terzo posto che lenisce parzialmente la delusione per la sconfitta patita ieri in semifinale per mano del Giappone. Oggi, nella finale per il podio Caruso e socie si sono imposte 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-22) ribaltando una situazione inizialmente sfavorevole e dopo aver ceduto il primo set.

Mattatrice e top scorer della gara ancora una volta l’opposto e capitano azzurro Ludovica Tosini, autrice di ben 23 punti, seguita in doppia cifra anche da Rebecca Aimaretti (13) e Stella Caruso (10); per Cina Taipei da segnalare invece i 15 punti di Yi Chen e i 12 di Pin Chen. I primi mondiali Under 17 femminili termineranno questa notte: alle 2.30 è in programma la finale del tutto asiatica che vedrà opposte in campo Giappone e Cina.

Sei vittorie in sette partite; un ottimo percorso quello intrapreso dalla squadra guidata da Pasquale D’Aniello in questa rassegna iridata. Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool C, grazie alle vittorie su Messico, Egitto e Argentina, le azzurrine hanno successivamente battuto Canada e Turchia, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. L’unico passo falso è arrivato contro il Giappone; ieri sera in semifinale le asiatiche sono riuscite infatti ad imporsi 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25). Questa sera è arrivato però il pronto riscatto per le azzurrine che da vere protagoniste in questo Mondiale non potevano finire la manifestazione se non con la medaglia di bronzo al collo.

A inizio match sono state le asiatiche a rompere gli schemi; dopo un momentaneo 2-2 Cina Taipei ha infatti trovato un importante vantaggio scappando sul 2-9. Le azzurre hanno poi tentato la risalita (9-13) ma le rivali hanno nuovamente allungato sul 10-17. Sotto di sette punti le azzurrine hanno ritrovato il giusto ritmo riuscendo a riportarsi a -2 dalle asiatiche (16-18), che prontamente sono riuscite però prima a scappar via (17-22), per chiudere poi il primo set sul 19-25. Dopo un inizio di seconda frazione di gioco sostanzialmente equilibrato (4-4, 5-5, 9-9) sono state Tosini e compagne a passare al comando del gioco (12-9); un muro di Aimaretti e un attacco in parallela di Caruso e l’Italia si è portata sul 16-11. Vantaggio che le azzurre hanno amministrato nel migliore dei modi (18-13, 22-14) e sul finale un pallonetto vincente di Tosini ha chiuso il parziale sul 25-17 Italia, ristabilendo dunque la parità: Italia-Cina Taipei 1-1. Inizio di terzo set simile a quello precedente; le due squadre sono rimaste a contatto (5-5), ma ferme a quota 7 è stata nuovamente l’Italia a trovare l’allungo passando dal 9-7 al 14-7. Cina Taipei ha però trovato un buon break riuscendo a portarsi a -2 sul 14-12, tentativo di rimonta asiatico che non ha trovato l’effetto sperato; un nuovo sprint ha lanciato infatti le azzurre sul 19-13. Il ritmo di gioco delle atlete di coach D’Aniello non si è fermato (22-14), Cina Taipei ha tentato un riavvicinamento (22-17, 24-20) ma sul finale un diagonale vincente di Tosini ha chiuso il set sul 25-20. Italia-Cina Taipei 2-1. Nella quarta frazione di gioco sono state le azzurre a passare sopra dal 6-3 al 14-11, momento che però ha visto la rimonta di Cina Taipei brava a fermare il risultato in parità a quota 15. La battaglia sotto rete è continuata (18-18, 20-20); un muro di Guerra, un attacco out asiatico e un ace di Aimaretti hanno rispinto l’Italia a +3 sul 23-20. Sul finale un attacco del capitano azzurro Ludovica Tosini ha trovato il mani out avversario chiudendo di fatto il match sul 25-22. L’Italia è medaglia di bronzo.

Il tabellino-

ITALIA-CINA TAIPEI 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-22)

ITALIA: Guerra 9, Manda 3, Tosini 23, Mori 3, Massaglia 1, Caruso 10, Cornelli (L). Viti 2, Aimaretti 13, Di Napoli 1. N.e. Hernandez, Zanella. All. D’Aniello.

CINA TAIPEI: Chang 2, Chen P. 12, Ma 11, Chou 9, Chen Y. 15, Wu 7, Li (L). Xu, Chiu 1, Chen X, Hnsuen. N.e. Han. All. Wu.

Durata set: 20’, 19’, 23’, 24’.

ARBITRI: Villarreal (ARG), Lopez Rocio (PER)

Italia: 5 a, 9 bs, 13 mv, 27 et.

Cina Taipei: 3 a, 9 bs, 4 mv, 29 et.

CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA-



20 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE



Italia-Canada 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

22 AGOSTO



QUARTI DI FINALE



Italia-Turchia 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23)

23 AGOSTO



SEMIFINALE



Italia-Giappone 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25)

24 AGOSTO



FINALE 3/4° POSTO



Italia-Cina Taipei 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-22)