Mondiali U 17 M: seconda vittoria per gli azzurri contro Porto Rico

SOFIA (BULGARIA)- Gli azzurri di Leoni, nella seconda partita del Mondiale Under 17 in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria, hanno concesso il bis superando, dopo Cuba, anche Porto Rico con un nettissimo 3-0 (25-13, 25-17, 25-11). Un ' importante conferma per la nostra nazionale che è apparsa sicura e ben registrata in ogni reparto. L'Italia concluserà le proprie fatiche nella Pool C sfidando, domani alle 19.00, l'Argentina, una sfida nella quale l'obiettivo è quello di mantenersi a punteggio pieno e di vincere il proprio girone.