Mondiali U 17 M: l'Italia supera l'Argentina e vola agli ottavi

SOFIA (BULGARIA)- Terzo successo di fila per l'Under 17 Maschile nel mondiale di categoria. Stasera la nazionale di Leoni, trascinata da Manuel Zlatanov, autore di 24 punti, ha battuto in rimonta l’Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19) conquistando da prima della Pool C l'accesso agli ottavi di finale nei quali sfiderà il Messico (ore 10.00).

Non è stato un match semplice per gli azzurri che hanno ceduto il primo set prima di prendere in mano le redini del gioco chiudendo in crescendo.

In avvio di primo set è l’Argentina a prendere l’iniziativa e a portarsi in vantaggio (3-5). L’Italia prova a rimettersi in corsa ma la formazione argentina non sbaglia nulla o quasi e va sul +5 (8-13). Gli azzurrini faticano a ritrovare il gusto assetto e la formazione avversaria conquista il primo set 25-21.

La reazione dell’Italia è arrivata immediatamente nel secondo parziale, Zlatanov e compagni hanno spinto forte e sono andati sul + 3 (10-7). Con il passare delle azioni l’Argentina trova il pareggio (14-14), ma qui l’Italia produce un nuovo allungo (17-14) che costringe il coach argentino a chiamare il time out. L’Italia non si è fermata e spedita è andata a chiudere il set 25-20 grazie ad un attacco vincente di Crosato.

Il terzo set ha registrato il buon avvio dell’Argentina (2-5). La giovane formazione tricolore è stata brava a non disunirsi e a rimanere attaccata alla squadra avversaria (12-13). Le fasi successive del match hanno visto le due nazionali giovanili dare vita a un serrato confronto. A rompere l’equilibrio ci ha pensato un ace di Argano che ha portato l’Italia in vantaggio (15-14). A chiudere poi il set ci ha pensato Zlatanov con il punto che ha fissato il punteggio sul 25-22.

Nel quarto set, nessuna delle due nazionali ha voluto mollare (5-5) e l’equilibrio è rimasto fino a quando l’Italia ha trovato l’allungo (10-7). Dopo un tentativo di rimonta degli avversari, l’Italia ha stretto i denti e, con carattere, ha portato l’inerzia del parziale dalla propria parte (19-17). Nel finale una buona gestione generale ha permesso agli azzurrini di chiudere il set e il match 25-19, chiudendo la pool C a punteggio pieno.

IL TABELLINO



ITALIA-ARGENTINA 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)



ITALIA: Tosti 5, Spina, Crosato 15, Bonandrini, Argano 18, Zlatanov 24, Basso (L). Valgiovio, Costa, Bibozzi 9. N.e: Carrera, Destro. All. Leoni

ARGENTINA: Daversa 3, Debonis 9, Ferrer 9, Sinner 12, Flores 19, Pavon 5, Yapura (L). Lopez, Illia, Boeri, Omarini, Del Cotto. All. Nocentti.

Durata set: 26’, 25’, 28’, 28’ Tot: 107'

ARBITRI: Seckin (TUR), Judith (KEN)

Italia: 7 a, 15 bs, 8 mv, 29 et

Argentina: 4 a, 9 bs, 13 mv, 25 et

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO



Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO



Italia-Porto Rico 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

26 AGOSTO



Italia-Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)

OTTAVI DI FINALE

27 agosto, ore 10: Italia-Messico