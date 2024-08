Mondiali U 17 M: azzurri a quarti, battuto il Messico

SOFIA (BULGARIA) - La nazionale Under 17 di Luca Leoni vola ai quarti di finale dei Campionati del Mondo di categoria, in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria, centrando la quarta vittoria di fila nel torneo iridato superando in tre set 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) il Messico negli ottavi.

Un partita quella di oggi vinta più che meritatamente dalla formazione azzurra contro la compagine sud americana, fanalino di coda della Pool A. Un'altra ottima prestazione per i giovani talenti azzurri, che, archiviato questo ottavo di finale, ora dovranno aspettare il risultato del match tra Iran e Cile (ore 16), per conoscere chi sarà l’avversario nei quarti di finale in programma giovedì 29 agosto alle ore 10. Top scorer di Italia-Messico l’azzurro Francesco Crosato e il messicano Diaz, autori entrambi di 13 punti messi a segno.

A inizio set è stata l’Italia a trovare subito l’allungo (5-1); il Messico si è poi riportato a contatto (7-5) ma gli azzurrini sono nuovamente scappati via passando dal 12-9 al 15-10. Sul finale con l’Italia sopra a +5 sul 20-15, il Messico ha trovato un buon ritmo accorciando le distanze e riuscendo a portarsi a -1 sul 22-21, ma gli azzurrini non si sono lasciati intimorire riuscendo ancora una volta ad allungare sul 24-21; un servizio a rete dei messicani ha poi fissato il risultato sul 25-22. Italia-Messico 1-0. Secondo set a senso unico per gli azzurrini; gli atleti di coach Leoni hanno messo le cose in chiaro fin da subito; Manuel Zlatanov e compagni sono infatti passati dal 5-1 al 12-4. Evidente la superiorità tecnico-tattica dell’Italia che non si è fermata (15-6, 20-10). Nel finale un attacco di Carrera ha trovato il mani out avversario e l’Italia è riuscita a chiudere il parziale sul 25-15. Italia-Messico 2-0. Molto più equilibrato il terzo set, che ha visto le due squadre sempre a contatto; la battaglia punto a punto si è spostata dal 5-5, 9-9, al 14-14. Con il passare del tempo la sfida tattica fra le due compagini è andata avanti fino sul 17-17, momento in cui un errore al servizio messicano, un muro di Tosti e un primo tempo sull’asse Valgiovio-Tosti hanno permesso all’Italia di allungare sul 20-17. Muro di Bigozzi, attacco di Crosato per il 24-19 Italia; uno spunto sempre di Crosato nel finale ha fissato poi il risultato sul 25-21 di fine match. Italia-Messico 3-0. Gli azzurrini volano ai quarti di finale.

Il tabellino-



ITALIA-MESSICO 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

ITALIA: Spina 1, Crosato 13, Bigozzi 8, Argano 12, Zlatanov 4, Tosti 7, Basso (L). Valgiovio 1, Costa 6, Carrera 4, Bonandrini 1. N.e. Destro. All. Leoni.

MESSICO: Diaz 13, Camacho 2, Gonzales R. 12, Gonzales O. 8, Villalobos 1, Escoto 1, Fajardo (L). Melesio 2, Preciado, Silva 5, Delgado. N.e. Gutierrez. All. Riviera.

Durata set: 26’, 22’, 27’. Tot: 75'

ARBITRI: Nieves (PUR), Dodd (CAN).

Italia: 5 a, 7 bs, 12 mv, 15 et.

Messico: 1 a, 11 bs, 6 mv, 18 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



FASE A GIRONI | POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO



Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO



Italia-Porto Rico 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

26 AGOSTO



Italia-Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)

27 AGOSTO

OTTAVI DI FINALE



Italia-Messico 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

29 AGOSTO



QUARTI DI FINALE

Ore 10: Italia-(vincente tra Iran e Cile)