Europeo U 20 M: prima vittoria dell' Italia contro la Spagna

ARTA (GRECIA)- Pronto riscatto dell'Under 20 di Michele Zanin, che dopo la sconfitta di ieri contro Israele nell'esordio nell'Europeo Under 20 in corso di svolgimento ad Arta in Grecia, ha superato oggi con un netto 3-0 (25-23, 25-15, 25-20) la Spagna.

Quest’oggi per la Spagna c’è stato poco da fare; Magliano e compagni hanno comandato per lunghi tratti il gioco, gestendo nel migliore dei modi i momenti più importanti dei set, subendo a volte delle timide risalite degli avversari, soprattutto nel primo e nel terzo parziale, ma non mettendo mai a rischio la vittoria finale. Top scorer del match lo schiacciatore e capitano azzurro Lorenzo Magliano con 15 punti messi a segno, seguito in doppia cifra da Pardo Mati (14), da Alessandro Bristot (13) e da Tommaso Barotto (10). L’Italia tornerà nuovamente in campo domani alle ore 16.30 per affrontare nella terza uscita europea la Slovenia.

Inizio di primo set sostanzialmente equilibrato con Italia e Spagna sempre a contattato (3-3, 7-7); sono stati poi gli uomini di coach Zanin a rompere gli schemi e a procurarsi un buon break di vantaggio sul 13-10; Spagna che però è stata brava a non far scappare gli azzurrini e a fermare nuovamente il risultato in parità sul 15-15. La battaglia punto a punto è poi proseguita (18-18). Capitan Magliano prima con un muro e poi con un guizzo sotto rete, ha portato l’Italia sul 20-18; ace di Tommaso Barotto per il 22-19. Nel finale la Spagna si è rifatta sotto (22-21) ma l’Italia è riuscita a scappare di nuovo via grazie al muro di Mati che ha fissato il risultato sul 24-21; la Spagna, con resilienza, si è portata a -1 (24-23) ma un primo tempo sempre del centrale azzurro Mati ha fissato il primo parziale sul 25-23. Italia-Spagna 1-0. Secondo set a stampo azzurro. L’Italia è andata subito forte fin dalle prime battute portandosi subito al comando del gioco e passando dal 6-1 al 14-7. Vantaggio che gli azzurri hanno ben amministrato, non dando alcuna possibilità di rimonta alla Spagna (16-11, 19-12); sul finale, forti del vantaggio acquisito, Magliano e compagni sono riusciti a chiudere il set a +10 sul 25-15. Italia-Spagna 2-0. All’inizio della terza frazione di gioco è stata la Spagna a portarsi sopra (0-2, 3-5); l’Italia è però stata brava a ricomporsi e trovare la parità a quota 6. Pareggio fra le due compagini che è passato dal 9-9 al 11-11; poi il break azzurro e l’Italia ha trovato il 13-11. Vantaggio che l’Italia ha tenuto ben saldo spostandosi dal 15-12 al 19-16. Sul finale Magliano e compagni hanno aumentato il ritmo di gioco incrementando il distacco (20-16, 23-19); un attacco in diagonale di Magliano ha regalato il primo match point all’Italia, sfruttato subito da Diego Frascio che trovando il mani out del muro spagnolo ha fissato il risultato sul 25-20. Italia-Spagna 3-0.

Il tabellino-



ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

ITALIA: Selleri 7, Bristot 13, Taiwo 4, Barotto 10, Magliano 15, Mati 14, Loreti (L). Mariani, Frascio 5, Carpita, Bonisoli, Valbusa. N.e. Miraglia, Fedrici. All. Zanin.

SPAGNA: Villalba 2, Matos 1, Alomarc 6, Montesdeoca 5, Gonzalo 2, Casais 5, Jimenez (L). Mitoulis 5, Morales 3, Terrazo 1, Barro 1, Marzo, Gomez. N.e. Montero. All. Maldonado.

Durata Set: 25’, 20’, 24’. Tot: 69'

ARBITRI: Biegajlo (ENG), Husejnovic (BIH).

Italia: 4 a, 14 bs, 7 mv, 24 et.

Spagna: 2 a, 7 bs, 8 mv, 14 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO



Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Ore 16.30: Slovenia-Italia

30 AGOSTO

Ore 16.30: Italia-Bulgaria

31 AGOSTO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Italia

2 SETTEMBRE

Ore 13.30: Scozia-Italia

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO



FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani