Europei U 20 M: l'Italia nella terza uscita batte la Slovenia

ARTA (GRECIA)- Seconda vittoria di fila per l'Italia Under 20 maschile ai Campionati Europei di categoria. Oggi ad Arta, dove si sta giocando la Pool II, gli azzurrini di Zanin hanno superato 3-0 (25-23, 25-18, 25-19) la Slovenia nonfermando dunque il netto successo ottenuto ieri contro la Spagna. Una vittoria più che meritata per Magliano e compagni, arrivata al termine di un match che ha visto l’Italia comandare il gioco in tutti e tre i parziali, con solo il finale di primo set che ha visto la Slovenia tentare fino all’ultimo la risalita. Miglior marcatore della gara l’opposto azzurro Tommaso Barotto autore di 20 punti (64% in attacco), in doppia cifra in casa azzurra anche Alessandro Bristot con 10 punti messi a segno. Domani giornata di riposo per il gruppo azzurro che tornerà in campo venerdì 30 (ore 16.30) contro la Bulgaria nella quarta uscita europea.