Europeo Under 20 M: gli azzurri superano in rimonta la Bulgaria

ARTA (GRECIA)- Terza vittoria per l'Italia Under 20 Maschile ai Campionati Europei in corso di svolgimento ad Arta in Grecia. Gli azzurri di Michele Zanin hanno sconfitto la Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21) rimontando dopo aver perso malamente il primo set nel quale la nostra nazionale non è scesa praticamente in campo. Testa e cuore hanno permesso ai nostri ragazzi di riordinare le idee e di prendere decisamente in mano l'iniziativa dal secondo set in poi.

.Vittoria importante in termini di classifica per la formazione azzurra contro una formazione presentatasi quest’oggi in campo a punteggio pieno dopo i successi contro Slovenia, Scozia e Repubblica Ceca.

Miglior marcatore di Italia-Bulgaria l’opposto azzurro Tommaso Barotto con ben 30 punti messi a segno (66% in attacco, 6 muri). L’Italia tornerà in campo domani: alle ore 16.30 è in programma la delicata sfida contro la Repubblica Ceca (tre vittorie e una sconfitta).

È stata la formazione bulgara che dopo un momentaneo 4-4 ha preso le redini del gioco in mano passando dal 5-7 al 7-11. Inizio match non facile per la formazione azzurra che non è riuscita a contrastare gli attacchi avversari, bravi ad approfittare del momento di appannamento azzurro e ad allungare nuovamente aumentando le distanze (8-14). Finale di set in discesa per la compagine bulgara che dal 11-19 è riuscita abbastanza agevolmente a chiudere la prima frazione di gioco sul 15-25. Italia-Bulgaria 0-1. Dopo esser state ferme in parità a quota 4, 9 e 14, sono stati questa volta Magliano e compagni a trovare un importante allungo sul 17-14; sul finale l’Italia è riuscita a tenere vivo il vantaggio (20-15) fino a un potente attacco dell’opposto azzurro Tommaso Barotto che ha chiuso il set sul 25-21, ristabilendo dunque la parità. Italia-Bulgaria 1-1. Dopo un secondo set che ha visto l’Italia stare sempre sopra alla Bulgaria, anche la terza frazione di gioco è stata a chiaro stampo azzurro; dopo il 4-1 e il 10-4 di inizio terzo set, gli uomini di coach Zanin sono riusciti a tenere sempre a distanza gli avversari (13-8). L’Italia, visibilmente più sciolta degli avversari non ha allentato il ritmo trovando delle ottime trame di gioco che gli hanno consentito di portarsi sul 19-13. Interruzione del match: sul 20-15 Italia, per la seconda volta in questa rassegna continentale, l’impianto elettrico del palazzetto è andato in tilt e il match si è dovuto fermare per più di un ora. Al rientro in campo la situazione non è cambiata; forti del vantaggio acquisito Magliano e compagni sono riusciti a chiudere il parziale sul 25-20 (attacco di Bristot). A inizio quarto set è stata la Bulgaria a scappare via (3-5, 4-8, 5-10). Sotto 8-12 gli azzurri sono poi risaliti fissando il risultato in parità sul 12-12 e 14-14; poi la determinazione, la voglia e la superiorità tecnico-tattica dell’Italia è venuta fuori. Nel momento più importante del match Magliano e compagni hanno allungato passando dal 17-14 al 22-18; nel finale Tommaso Barotto ha poi messo a terra la palla del 25-21, mettendo dunque fine al match. Italia-Bulgaria 3-1.

Il tabellino-

ITALIA-BULGARIA 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

ITALIA: Mati 5, Selleri, Bristot 5, Taiwo 6, Barotto 30, Magliano 7, Loreti (L). Carpita, Bonisoli, Fedrici. N.e. Mariani, Miraglia, Frascio, Valbusa. All. Zanin.

BULGARIA: Velichkov 4, Delibosov 9, Titriyski 10, Kandev 8, Rusev 2, Nikolov S. 9, Chipev (L). Tsanev, Kozelov 2, Nikolov A., Ivanov 7, Andreev 1. N.e. Vitekov, Hristov.

Durata Set: 21’, 27’, 29’, 24’ Tot: 101’

ARBITRI: Biegajlo (ENG), Maciejewski (SRB).

Italia: 3 a, 21 bs, 15 mv, 35 et.

Bulgaria: 6 a, 23 bs, 6 mv, 37 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO



Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO



Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Italia

2 SETTEMBRE

Ore 13.30: Scozia-Italia

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO



FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani