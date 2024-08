Europeo Under 20 M: l' Italia ko contro la Repubblica Ceca

ARTA (GRECIA)- Secondo pesante ko della nazionale Under 20 Maschile impegnata ad Arta in Grecia nell'Europeo di categoria. Oggi gli azzurri di Zanin si sono arresi 1-3 (25-22, 19-25, 22-25, 16-25) alla Repubblica Ceca, seconda sconfitta nella Pool II, ed ora vedono allontanarsi la possibilità di qualificarsi per le semifinali. Per raggiungerle l'Italia non solo dovrà vincere le due prossime sfide contro Scozia e Grecia ma sperare in eventuali passi falsi delle formazioni che la precedono in classifica.

Barotto e soci sono partiti forte, hanno fatto loro il primo set ma poi hanno perso i ritmi di gioco, hanno sbagliato molto, ed hanno concesso agli avversari la possibilità di risalire la chine e di imporsi con sufficiente disinvoltura.

Primo set che ha visto l’Italia scendere in campo con il piglio giusto e Magliano e compagni sono passati infatti subito al comando del gioco (7-3, 11-7); una Repubblica Ceca passiva ha subito le iniziative degli azzurri e il punteggio si è spostato sul 19-13. Vantaggio degli uomini di Zanin che nel finale si è accorciato; la Repubblica Ceca ha infatti tentato la risalita (23-19), ma un attacco di Tommaso Barotto ha chiuso il set sul 25-22. Equilibrato l’inizio della seconda frazione di gioco con le due formazioni che sono passate dal 4-4, 7-7 e 10-10; sul 11-11 è stata poi la Repubblica Ceca a trovare l’allungo (11-13) e a rimanere al comando per tutto il parziale (18-23) fino a chiuderlo sul 19-25, ristabilendo dunque la parità. Italia-Repubblica Ceca 1-1. Cechi che hanno iniziato il terzo set sullo stesso ritmo del finale di quello precedente; azzurri che non sono riusciti a sbloccarsi e i rivali ne hanno approfittato portandosi sopra sul 2-5 e sul 6-10. Magliano e compagni sono riusciti poi ad accorciare le distanze (9-10) ma i cechi sono scappati nuovamente via (10-14, 13-18) e forti del vantaggio acquisito sono riusciti a chiudere il set sul 22-25. Italia-Repubblica Ceca 1-2. Inizio di quarto parziale difficile per l’Italia; la Repubblica Ceca in fiducia si è portata sullo 0-4 ma l’Italia è tornata sotto (4-5) e la battaglia sotto rete è andata avanti punto a punto (8-9, 13-14). Sul 14-16 Repubblica Ceca l’Italia non è poi riuscita a mantenere il contatto e i rivali hanno prima allungato sul 15-20 per poi chiudere il set e match sul 16-25. Italia-Repubblica Ceca 1-3.

Il tabellino-

ITALIA-ITALIA REPUBBLICA CECA 1-3 (25-22, 19-25, 22-25, 16-25)

ITALIA: Mati 6, Selleri 1, Bristot 10, Taiwo 4, Barotto 13, Magliano 10, Loreti (L). Mariani 2, Miraglia, Frascio, Carpita, Bonisoli, Valbusa 2. N.e. Fedrici. All. Zanin.

REPUBBLICA CECA: Novak 10, Cerny 1, Seidl 4, Pastrnak 22, Klimes 11, Hilser, Tlaskal (L). Chromec, Svoboda 5, Brichta 18. N.e. Waclaw, Toth, Pitner, Pokorny.

Durata Set: 25’, 23’, 25’, 23’ Tot: 96’

ARBITRI: Niklova (SVK), Hayaux Du Tilly (FRA).

Italia: 6 a, 15 bs, 10 mv, 26 et.

Repubbblica Ceca: 6 a, 24 bs, 12 mv, 34 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO



Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO



Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Repubblica Ceca-Italia 3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)

2 SETTEMBRE

Ore 13.30: Scozia-Italia

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO



FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani