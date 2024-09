Europei U 20 M: l'Italia non giocherà per le medaglie

ARTA (GRECIA)- L'Italia Under 20 Maschile non potrà giocare per le medaglie nel Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento ad Arta in Grecia. L'eliminazione degli azzurri, che ieri avevano nettamente battuto la Scozia, dalla Final Four è arrivata a seguito della vittoria della Bulgaria su Israele.