Paralimpiadi: Italia del sitting lotta ma cede agli Stati Uniti

PARIGI - Una bella Italia lotta per almeno due set alla pari con gli Stati Uniti ma alla fine si deve arrendere 3-0 (25-21, 25-23, 25-15) abbandonando così la possibilità di andare a giocare per le medaglie. Superare le Campionesse Olimpiche in carica non era certo impresa semplice, la formazione a stelle e strisce è certamente una delle più forti del mondo ed ha vinto le ultime due edizioni dei Giochi ed è salita sempre sul podio dalla prima edizione giocata ad Atene 2004.

La Nazionale tricolore, invece, va alla finale per il quinto e sesto posto e cercherà dunque di migliorare il risultato ottenuto a Tokyo 2020 (sesto posto finale). Appuntamento a domani 4 settembre alle ore 18 (Diretta Rai 2), quando Bosio e compagne scenderanno in campo contro la Slovenia, giunta terza nella pool B.

Si ripropone quindi la sfida con le slovene, incontrate e superate meno di un anno fa nella finale dei Campionati Europei di Caorle 2023.

Resta comunque la consapevolezza che l’Italia merita di avere un posto tra le grandi del mondo in questa disciplina, per gioco, qualità espressa ed esperienza maturata nel corso degli ultimi due anni.

L’Italia, davanti agli oltre 2.000 spettatori presenti alla Nord Paris Arena, tra cui il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e il segretario generale Juri Stara e il vice presidente FIPAV Adriano Bilato, ha giocato bene i primi due set, sofferto nel terzo, come era prevedibile, ed è riuscita però per lunghi tratti a giocarsela alla pari. Nel complesso, la Nazionale tricolore ha espresso un buon gioco, ma quando gli Stati Uniti hanno accelerato nelle fasi finali dei set sono risultati imprendibili.

Molto combattuto il primo set con l’Italia a stretto contatto delle avversarie. Bosio e compagne hanno giocato molto bene il secondo set, tenendosi spesso al comando e mettendo in grossa difficoltà le avversarie. Nel terzo parziale, invece, le azzurre hanno perso terreno fin da subito e non sono più riuscite ad accorciare.

Il tecnico Amauri ha scelto come formazione di partenza quella composta da Bosio, Bellandi, Pedrelli, Ceccatelli, Cirelli, Battaglia e Biasi libero. Gli Stati Uniti hanno risposto con Matthews, Webster, Bridge, Eickson, Kanahele e Zummo (Libero).

Buonissimo l’avvio di gara per l’Italia, che conquista subito un buon margine di vantaggio e si porta sul +4 (5-1). Gli Stati Uniti, però, grazie a un buon turno al servizio trovano la veloce parità (6-6). Nelle fasi successive, l’Italia è apparsa un po' in difficoltà nel contrastare il gioco avversario. Sul 12-9 per gli USA, il tecnico Amauri chiama il time-out. Al rientro in campo, lentamente l’Italia si è rifatta sotto ed è stata combattiva su ogni palla. Gli USA poi piazzano il break giusto che vale il +5 (13-18); qui il tecnico azzurro opera il primo cambio del match con Barigelli al posto di Battaglia. A questo punto, l’Italia prova a tenere il passo, ma le statunitensi restano avanti (17-21) e conquistano il set (25-21) con l’attacco vincente della numero 6 Erickson. In evidenza in questo parziale tra le fila azzurre, Sara Cirelli con 6 punti.

Secondo set caratterizzato dall’equilibrio, con le due formazioni decise a non cedere (4-4, 6-6). La partita a questo punto è diventata bellissima, con giocate di altissimo livello da parte di entrambe le squadre (10-9). La gara è continuata con una gran bella Italia che ha preso il comando del gioco (14-11). La risposta statunitense non è tardata ad ad arrivare e trova il pareggio (14-14), costringendo Amauri a chiamare il time-out. Le azzurre, sostenute dai punti di Bosio e Cirelli, hanno trovato un nuovo allungo di +3 (20-17); il successivo controparziale ha rovesciato la situazione e l’Italia è andata sotto (20-22). Le fasi finali sono state gestite meglio dagli Stati Uniti, che si sono imposti con il punteggio di 25-23. USA avanti due set a 0.

Nel terzo set gli USA trovano subito l’assetto giusto e l’Italia sembra aver ceduto di schianto rispetto ai primi due set (5-14). La formazione statunitense ha amministrato sapientemente il cospicuo vantaggio e ha chiuso set a match con il punteggio di 25-15.

Le parole del tecnico Amauri Ribeiro-

« Oggi siamo stati in alcune fasi al comando della partita. Soprattutto nel secondo set abbiamo fatto vedere le nostre cose migliori. I finali, purtroppo, non sono stati come speravamo e alcuni dettagli non ci hanno permesso di chiudere i set in nostro favore. C'è un po' di rammarico per questi finali di set, perché la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Sono però molto soddisfatto; la squadra ha giocato una partita di altissimo livello e mi fido molto di queste ragazze. Mi è piaciuto l’atteggiamento generale della squadra, sia di coloro che sono partite titolari sia di coloro che sono entrate dopo. Oggi sono davvero fiero di loro. Domani ci aspetta un’altra partita. Dobbiamo continuare a pensare positivo e prepareremo al meglio, in palestra e con i video, la sfida di domani contro la Slovenia. Dovremo scendere in campo con tutta la grinta possibile per giocare una buona partita ».

Le parole di Sara Cirelli-

« Sono molto orgogliosa delle mie compagne e di come abbiamo giocato. Gli Stati Uniti davvero hanno dovuto dare tutto per batterci, perché noi siamo state brave in campo. In diverse occasioni le abbiamo messe in difficoltà e non abbiamo mollato, a parte il terzo set, che onestamente non ne avevamo più. Abbiamo giocato i primi due parziali in maniera splendida. Nel terzo set abbiamo perso un po' la lucidità e gli Stati Uniti sono scappati. Mi dispiace per il finale del secondo set quando lo avevamo in mano noi ma è difficilissimo tenere il livello così alto per tutto il set contro gli Stati Uniti. Su questo dobbiamo ancora migliorare. Oggi è stata comunque una delle giornate più belle della mia vita, per come ho giocato contro le Campionesse Paralimpiche: è un sogno e sono veramente orgogliosa. Sì, domani abbiamo un'altra importante gara. Contro la Slovenia dovremo combattere per ottenere il quinto posto e migliorare il risultato di Tokyo. Le abbiamo già battute agli Europei e dobbiamo assolutamente batterle di nuovo per chiudere al meglio questa nostra Paralimpiade a Parigi ».

Il tabellino-

ITALIA – STATI UNITI 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

ITALIA: Bellandi 4, Bosio 14, Ceccatelli 9, Cirelli 12, Pedrelli 5, Battaglia 1, Biasi (L), Barigelli, Aringhieri 1. N.e. Desini, Spediacci, Moggio. All. Ribeiro

STATI UNITI: Nieves 9, Kanahele, Bridge 8, Webster 10, Erickson 19, Matthews 9, Zummo (L), Schieck, Edwards 1, Satchell. N.e. Shifflett, Dosty. All. Hamiter

ARBITRI: Plesnik (SLO), Richer (CAN)

Durata set: 20', 25', 18' Tot: 63’

Spettatori: 2.275

Italia: 5a, 6 bs, 6 mu, 19et

USA: 3a, 2 bs, 12 mu, 13et

Il torneo di Sitting Volley femminile

Pool A: Francia, Stati Uniti, Cina, Italia

Pool B: Canada, Brasile, Ruanda, Slovenia



Risultati dell’Italia (Pool A)-

30 agosto: Italia-Francia 3-0 (25-9, 25-6, 25-6)

1° settembre: Italia-Cina 0-3 (15-25, 16-25, 12-25)

3 settembre: Italia-USA 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

Il calendario completo del torneo Paralimpico femminile-

29 agosto: (Pool B) Brasile-Ruanda 3-0 (25-13, 25-10, 25-7) ; Canada-Slovenia 3-0 (25-11, 25-21, 25-12)

30 agosto: (Pool A) USA-Cina 1-3 (25-21, 20-25, 18-25, 24-26) ; Francia-Italia 0-3 (9-25, 6-25, 6-25)

31 agosto: (Pool B) Slovenia-Ruanda 3-1 (25-19, 23-25, 25-14, 25-22); Canada-Brasile 1-3 (20-25, 21-25, 25-23, 19-25)

1° settembre: (Pool A) Italia-Cina 0-3 (15-25, 16-25, 12-25); Francia-Stati Uniti (ore 20).

2 settembre: (Pool B) Brasile-Slovenia 3-0 (25-14, 25-18, 25-15); Ruanda-Canada 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

3 settembre: (Pool A) USA-Italia 3-0 (25-21, 25-23, 25-15) ; Cina-Francia (ore 20).

4 settembre

Finali 7°-8° posto: ore 12 Ruanda-Francia

Finali 5°-6° posto: ore 18 Italia-Slovenia

5 settembre

Semifinali ore 18 e ore 20

7 settembre

Finale medaglia di Bronzo ore 15

Finale medaglia d'Oro ore 19.30

Classifiche-

Pool A: Cina 2v 6pt, Usa 2v 6 pt, Italia 1v 3pt, Francia 0v 0pt

Pool B: Brasile 3v 9pt, Canada 2v 6pt, Slovenia 1v 3pt Ruanda 0v 0pt