Europei U 20 M: gli azzurri escono a testa alta battendo la Grecia

ARTA (GRECIA)- Una vittoria che serve solo per le statistiche ma stasera l'Under 20 Maschile di Michele Zanin, inpegnata nell'ultima fatica del Campionato Europeo di categoria, nonostante fosse già stata eliminata matematicamente dalla final four , ha voluto onorare fino alla fine l'impegno battendo con un secco 3-0 (25-15, 30-28, 25-13) i di casa della Grecia.

Magliano e compagni questa sera sono scesi in campo determinati e vogliosi di chiudere la spedizione azzurra in Grecia con una vittoria; primo e terzo set dominati dall’Italia, brava nel secondo parziale a rimontare nel finale e a spuntarla ai vantaggi sul 30-28. Top scorer del match lo schiacciatore Alessandro Bristot autore di 19 punti (64% in attacco), in doppia cifra anche Tommaso Barotto (11) e il capitano Lorenzo Magliano (10). Il gruppo azzurro farà ritorno in Italia nella mattina di domani; squadra e staff arriveranno all’Aeroporto di Milano Malpensa intorno alle ore 9 con un volo proveniente da Atene.

Primo set in discesa per l’Italia che ha trovato un ottimo vantaggio iniziale passando dal 4-2 al 9-4; la Grecia ha fatto fatica a limitare gli attacchi azzurri e il distacco è aumentato (19-12); sul finale un servizio out dei greci ha fissato il punteggio sul 25-15 Italia. Secondo set estremamente equilibrato; la battaglia sotto rete fra le due formazioni è andata avanti punto a punto per tutto il parziale (4-4; 9-9, 12-12, 17-17) fino sul 19-19, momento in cui la Grecia ha trovato prima il break (20-23) per poi essere ripresa dall’Italia sul finale (24-24). Bravi gli azzurri a spuntarla ai vantaggi; un servizio out greco e un ace di Bristot hanno fissato il risultato sul 30-28. Italia-Grecia 2-0. Dominio Italia nella terza frazione di gioco; Magliano e compagni sono subito scappata via (5-0) lasciando ben poche possibilità di risalita ai rivali (8-2, 15-8, 18-8) e forti del vantaggio acquisito sono riusciti a chiudere il match senza nessuna difficoltà; un attacco di Diego Frascio ha chiuso il match sul 25-13. Italia-Grecia 3-0.

Il tabellino-



ITALIA-GRECIA 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)

ITALIA: Mati 3, Selleri 1, Bristot 19, Taiwo 6, Barotto 11, Magliano 10, Loreti (L). Mariani 3, Frascio 2, Carpita, Bonisoli. N.e. Miraglia, Valbusa, Fedrici. All. Zanin.

GRECIA: Stavropoulos, Mouchlias 5, Bonias, Tzaras 8, Nanopoulos 12, Stathelos 5, Pilitsis (L). Sousouridis 1, Dorovatas, Rousos 1, Intrisllari 1, Keskinis, Chalilis 3, Konstostathis.

Durata Set: 20’, 35’, 23’. Tot: 78'

ARBITRI: Akbulut (TUR), Minins (LAT).

Italia: 5 a, 14 bs, 8 mv, 20 et.

Grecia: 1 a, 11 bs, 7 mv, 25 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO



Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO



Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Repubblica Ceca-Italia3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)

2 SETTEMBRE

Scozia-Italia0-3 (11-25, 9-25, 16-25)

3 SETTEMBRE

Italia-Grecia 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 SETTEMBRE

FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani