L'Italia Campione Olimpica a 'Ballando con le Stelle'

ROMA- La nazionale di Velasco Campione Olimpica è ormai popolare non soltanto nel microcosmo del volley. Egonu e compagne hanno conquistato popolarità e proscenio anche in ambiti lontani dai palazzetti. Milly Carlucci, venuta a conoscenza che ben sette delle protagoniste di Parigi 2024 sabato 28 settembre saranno in campo al PalaEur di Roma per la Supercoppa Italiana, le ha invitate, subito dopo la conclusione della partita, a partecipare alla puntata di Ballando con le Stelle. Le azzurre, svestiti i panni da atlete, saranno in pista per dimostrare di saperci fare anche nel ballo. Spettacolo assicurato e da non perdere.