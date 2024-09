Le azzurre e Velasco con Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico'

Alla cerimonia, accompagnati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, hanno partecipato anche alcuni dei campioni olimpici e paralimpici di Parigi 2024.

Presenti una rappresentanza delle azzurre dell’Italvolley - composta da Anna Danesi, Paola Egonu, Alessia Orro e Myriam Silla e guidata dal ct Julio Velasco - e la medaglia d’oro dell’iQFOil (vela) Marta Maggetti. Poi i protagonisti dei Giochi Paralimpici Alberto Amodeo (nuoto), Monica Boggioni (nuoto), Martina Caironi (atletica) e Matteo Parenzan (tennistavolo).

Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella-

« La scuola riparte e con essa ripartono speranze ed emozioni. Il ritmo scolastico scandisce il calendario delle famiglie ed è molto importante per l'intera comunità nazionale. Ragazzi e ragazze crescono nel fisico e nella mente, cambiano, arricchiti dai loro insegnanti. Anche la società va avanti tra problemi e nuove sfide. La scuola è movimento, non si ferma, è una strada su cui camminare insieme, è palestra di vita. Trasmette cultura e conoscenza in un mondo che reclama sempre più sapere e preparazione; educa, sviluppa il senso di comunità e fa sperimentare la convivenza. L'impegno educativo rappresenta un pilastro fondamentale della vita della Repubblica. La scuola non può restare ferma ma si deve inserire efficacemente nell'innovazione e nel cambiamento rendendo protagonisti i ragazzi e le ragazze. Senza dialogo, senza comunità, senza empatia non ci sarà progresso. La scuola è decisiva, la scuola è per tutti e di tutti, in alcuni contesti è l'unica vera speranza di riscatto. La scuola è importante per avvicinarsi alla musica, all'arte, allo sport. La scuola può molto, ma non può tutto; il ruolo attivo delle famiglie è essenziale nel processo educativo. La scuola accende la nostra speranza ».

Le parole del presidente Giovanni Malagò-

« Sono stati tre anni eccezionali. Dopo Tokyo, a Parigi abbiamo confermato risultati entusiasmanti. Queste ragazze sono un modello di riferimento per i bambini, sono eroi moderni. Lo sport sta entrando sempre di più nella vita del nostro Paese come cultura e in modo multidisciplinare ».

Le parole del CT Julio Velasco-

« Noi allenatori siamo come insegnanti. Stare con i giovani è un privilegio straordinario. Fare quello che ci piace è un altro privilegio. Oggi ci sono tanti esempi positivi, ma io noto che spesso tendiamo a giudicare i giovani. Per lavorare con i giovani la prima cosa da fare è credere in loro e cercare che diventino autorevoli e autonomi ».

Le parole in coro delle azzurre-

« La medaglia d'oro è sempre stata il nostro sogno. Ci siamo allenate per questo e a Parigi ci siamo concentrate partita dopo partita fino al trionfo. Abbiamo fatto la storia e siamo grate dell'opportunità che ci è stata data. Non sempre si vince, l’importante è l’impegno che ci mettiamo. Ogni volta che si cade bisogna rialzarsi: noi lo abbiamo fatto tante volte ».

Le parole di Marta Maggetti-

« Con la vela è stato amore a prima vista sin da quando cominciai da bambina ».