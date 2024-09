Le azzurre a Roma per la celebrazione dell'oro di Parigi

ROMA- Giornata di celebrazioni ufficiali oggi a per la nazionale femminile Campione Olimpica. Il gruppo azzurro guidato da Julio Velasco dopo esser stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è poi arrivato a Palazzo Lateranense per celebrare, insieme al mondo del volley italiano, la prima storica medaglia d’oro olimpica. Presenti in sala, tra gli altri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati; con loro, naturalmente, il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e i presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali federali.

L’ importante giornata celebrativa si è aperta dunque con il benvenuto ai presenti dato dai moderatori Iacopo Volpi (Giornalista e Direttore Rai Sport) e Simona Rolandi (Giornalista Rai Sport). Dopo i saluti di rito c’è stato l’ingresso nella Sala dei Pontefici delle protagoniste di questa trionfante cavalcata olimpica parigina: le tredici azzurre, accompagnante dall’intero staff. Ricevuto l’applauso della platea, Anna Danesi e compagne si sono poi accomodate dando dunque il via alla Cerimonia.

Una volta salite sul palco, tutti i presenti hanno avuto modo di rivivere l’incredibile impresa olimpica attraverso la proiezione di un video emozionale, che ha ripercorso l’intera rassegna a cinque cerchi; momento intenso che ha commosso tutti i presenti.

Al termine della cerimonia è stata poi annunciata la produzione di un nuovo docufilm, coprodotto dalla Federazione Italiana Pallavolo, che racconterà di fatto il “capolavOro” della nazionale azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-

« Non è facile parlare dopo aver visto queste immagini. Non è facile nemmeno essere lucidi dopo esser stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi è il nostro giorno; penso sia la giusta giornata per dire grazie a queste splendide atlete per il percorso fatto a Parigi, allo staff, a Julio e a tutti coloro che hanno contribuito a questo storico successo. Qui a Palazzo Lateranense ci siamo tutti noi, tutto il nostro territorio e la nostra struttura federale. Voglio inoltre ringraziare la stampa e tutti coloro che ci sono stati vicini con il cuore e la presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti ne è la prova chiara; ho già ringraziato in più di un’occasione la Lega Femminile per il grande lavoro svolto e al Consiglio Federale FIPAV per aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Non per ultimi ringrazio Giovanni Malagò e a Carlo Mornati. Insomma oggi vi ho voluti tutti qui semplicemente per dirvi grazie. Ora viene il bello: è il momento di confermarsi. Queste lacrime, dopo aver visto la proiezione del video, sono di pura gioia, sia per il grande obiettivo centrato, sia per l’estrema soddisfazione nel vedere la continua crescita del nostro movimento. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo splendido e storico successo ».

Le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti-

« Ho fatto parte per tanto tempo della famiglia del volley e mi sento ancora parte di questo meraviglioso mondo. Alcune di queste splendide atlete le ho viste al Centro Federale Pavesi di Milano quando erano solo delle giovanissime atlete di belle speranze. In questi Giochi hanno ottenuto un risultato incredibile che rimarrà nella storia. Grazie a tutto lo staff della Federazione Italiana Pallavolo per il risultato raggiunto. Il giorno della finale questa nazionale ha fatto emozionare un popolo intero e per due ore l’Italia si è fermata a guardare le azzurre ».

Le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò-

« Sono stato il primo a ricevere i complimenti del presidente Mattarella per questo fantastico oro olimpico; appena caduta l’ultima palla mi è squillato il cellulare e queste sono state le sue parole: vada da Velasco e da tutte le atlete e gli faccia le dovute congratulazioni. Oggi siamo stati invitati al Quirinale per festeggiare le quaranta medaglie vinte a Parigi. Devo dire però che ci sono delle vittorie che pesano in maniera differente rispetto ad altre, e questo è il caso della nazionale femminile di pallavolo. Conosco tutti i rappresentanti territoriali di questo sport e ci tengo molto a ringraziarli. Siamo tra i giganti nello sport mondiale ma l’impresa di queste ragazze ha dato quel sapore speciale in più. Ringrazio la triade Velasco-Barbolini-Bernardi, ringrazio tutti…per noi siete motivo di grande orgoglio ».

Le parole del Commissario Tecnico della nazionale femminile Julio Velasco-

« Perché Velasco ha sempre la faccia serena? Il primo anno è sempre così (ride, ndr). Sappiamo che confermarsi sarà difficile, ma questo gruppo è speciale e straordinario e anche se l’ho fatto già più volte, voglio approfittare di questo momento per ringraziare nuovamente anche lo staff; praticamente una squadra che ha diretto un’altra la squadra. Voglio sottolineare anche il lavoro svolto in questi mesi dai club e dagli allenatori delle società della Lega. Hanno seguito e fatto crescere sempre di più queste ragazze sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo crescere tutti insieme per confermare i successi e questa è sicuramente la strada giusta ».

Le parole del libero Monica De Gennaro-

« Mi hanno portato in trionfo perché sono la più grande (ride, ndr). È stato un modo nostro di festeggiare…è stato un qualcosa di fantastico, una grande emozione resa ancor più speciale dal fatto che questo è un gruppo davvero straordinario fra giocatrice e staff. Abbiamo avuto il focus ben chiaro in mente per tutto il torneo ed eravamo sicure che tutte insieme avremmo potuto ottenere un grande risultato come questo ».

Le parole di Paola Egonu-

« Oggi ho rivisto queste immagini cinque volte e ogni volta ho pianto; ho poco da dire se non solo quello di ringraziare davvero tutti per averci messo nella migliore condizione possibile di raggiungere questo risultato straordinario ».

Le parole di Sarah Fahr-

« Questa medaglia ci ha ripagato dei tanti sacrifici fatti negli ultimi anni, tra partite giocate e infortuni subiti, ma lo sport è anche questo. È stato fantastico riuscire a centrare il nostro grande obiettivo. Siamo state perfetto in tutto ».

Le parole di Marina Lubian-

« Abbiamo finito ora di asciugarci le lacrime per questa vittoria. Mi sento di ringraziare ognuna delle mie compagne e sono felice di aver condiviso con loro e l’intero staff questo meraviglioso percorso ».

Le parole di Myriam Sylla-

« In nostro segreto? Se lo dicessi non sarebbe più un segreto. Durante l’avventura olimpica ci sono stati tanti momenti di confronto interno tra di noi. Ci riunivamo solo noi ragazze per darci la carica e condividere insieme le varie sensazioni ».

Le parole di Caterina Bosetti-

« Il mio ruolo in campo mi impone di dare una mano alla squadra in ricezione. Poi sono la regina dei pallonetti e quindi ogni tanto mi tolgo delle belle soddisfazioni anche in attacco (ride, ndr) ».

Le parole di Ekaterina Antropova-

« Come sempre si dice è fondamentale il contributo di tutti. Ognuna di noi ha dato il massimo in ogni partita e questo ci ha permesso di raggiungere questo grande traguardo. Ancora oggi non so bene descrivere la grande emozione che ho vissuto a Parigi dopo la vittoria olimpica. Posso dire che sono delle sensazioni bellissime, uniche e che rimarranno per sempre indelebili nelle menti di tutti ».

Le parole di Alessia Orro-

« Prima di partire per questa avventura c’era tanta consapevolezza dentro di noi. Abbiamo lavorato tutta l’estate per preparare al meglio i Giochi Olimpici. A Parigi abbiamo giocato delle partite meravigliose dove abbiamo dato davvero tutto sotto il punto di vista tecnico ed emotivo ».