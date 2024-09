Starting Six: le azzurre prima da Mattarella e poi a Palazzo Lateranense

ROMA- Nella puntata di Starting Six al Femminile il racconto della giornata di Gala per le azzurre Campionesse Olimpiche, celebrate oggi a Roma in due indimenticabili momenti di emozione. Egonu e compagne sono state ricevute prima al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, successivamente a Palazzo Lateranense dove sono state accolte da tutto il volley italiano. Ad onorare la nazionale il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati; con loro, naturalmente, il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e i presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali federali. Un video emozionale ha riportato tutti i presenti all’impresa di Parigi.

Le parole di alcune delle campionesse Olimpiche Sylla, Danesi, Orro, Lubian hanno dispensato ai presenti magici ricordi e sensazioni ancora vive.

In Match&Play si torna finalmente a parlare di volley giocato con le immagini della 1a edizione della Courmayeur Cup, torneo che ha visto in campo in Val d'Aosta Conegliano, Milano, Novara e Scandicci, che hanno dato vita ad un bell'antipasto della Supercoppa e del campionato che stanno per inziare. Successo ancora una volta alle pantere di Santarelli ma match combattuti che hanno attestato il valore di tutte le contendenti.

Prima Fila festeggia il ritorno di Roma in Europa dopo 27 anni. Le Wolves di Cuccarini hanno vinto, con quattro successi su quattro, la Wevza Cup, davanti al pubblico del Palazzetto di Viale Tiziano conquistando un posto nella prossima Challenge Cup.