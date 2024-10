Nazionale Femminile: Velasco rinnova fino a Los Angeles 2028

Il CT delle azzurre campionesse olimpiche, in un’intervista alla trasmissione “Casa Italia” di Rai Italia che andrà in onda venerdì 1 novembre 2024, ha annunciato il proseguimento del suo rapporto per altri quattro anni con la Federazione

24 . 10 . 2024 ( Aggiornata il 24.10.2024 13:11 ) 2 min VelascoNazionale FemminileManfredi