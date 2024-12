Collari d'oro alle Campionesse Olimpiche del volley

ROMA- Emozione allo stato puro in occasione del conferimento dei Collari d’Oro al Merito Sportivo 2024 alle eccellenze dello sport italiano. Tra i premiati ovviamente la nazionale di pallavolo femminile che ha conquistato lo storico oro alle recenti olimpiadi di Parigi. Sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma sono saliti il CT Julio Velasco, Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini, Carlotta Cambi, Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi, insime a tuttel le medaglie d'oro dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo, i grandi tecnici, le società sportive e le personalità che si sono distinte nel corso dell’anno hanno ricevuto la massima onorificenza dello sport italiano in una grande festa andata in onda in diretta su Rai 2.