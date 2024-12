Nazionale U.16 Fmminile: Mencarelli ne ha convocate 18 al Centro Pavesi

MILANO- Marco Mencarelli, DT delle nazionali giovanili femminili, ha convocato 18 giocatrici al Centro Pavesi di Milano in vista del prossimo Torneo Wevza Under 16 che andrà in scena a Messina da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2025. Le azzurrine saranno in collegiale da oggi 18 dicembre a lunedì 23 dicembre.