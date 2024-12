Fanizza ha convocato 18 Under 16 per il primo raduno

ROMA- Giovedì 26 dicembre il nuovo gruppo Under 16 Maschile si radunerà agli ordini del tecnico Vincenzo Fanizza nel centro di preparazione Olimpica di Roma Giulio Onesti per iniziare la preparazione in vista del primo evento stagionale: il Torneo Wevza, manifestazione in programma dall’8 all’11 gennaio ad Avignone (Francia).