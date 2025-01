Wevza: l'Italia l'Under 16 F. all'esordio con la Finlandia

MESSINA - Torna in campo una nazionale azzurra ad inaugurare il 2025 nel quale le nostre rappresentative hanno l'ambizione di emulare gli straordinari successi del 2024. Il primo appuntamento dell’anno vedrà in campo la selezione italiana più giovane: la Nazionale Under 16 femminile . La squadra, guidata da Marco Mencarelli e coadiuvato dal secondo allenatore Gaetano Gagliardi, sarà impegnata nel Torneo Wevza.

Le gare del torneo si disputeranno a Messina, presso il PalaTracuzzi, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio tra le nazionali di Italia, Finlandia, Francia e Spagna.

La manifestazione è propedeutica alla successiva partecipazione al second round di qualificazione ai Campionati Europei di Categoria che si giocheranno a luglio 2025 a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo).

La nazionale tricolore, giunta questo pomeriggio in Sicilia, domani mattina sosterrà in palestra alle ore 12.30 una seduta di allenamento presso l’impianto che sarà la sede di gioco di tutte le gare.

Il match inaugurale di Messina vedrà scendere in campo, domani 3 gennaio alle ore 16, la Francia e la Spagna. Alle ore 19, invece, l’Italia giocherà la sua prima gara del torneo contro la Finlandia. Le azzurrine affronteranno poi la Spagna (4 gennaio, ore 19:00) e infine la Francia (5 gennaio, ore 19:00). Il torneo si svolgerà con la formula del round robin e al termine di tutte le gare verrà stilata la classifica generale.

Le parole del Direttore Tecnico del Settore Giovanile Femminile Marco Mencarelli-

« Cominciamo questa nuova stagione delle nazionali giovanili con la Nazionale Under 16. La prima fase di questo percorso con le ragazze, classe 2010 e 2011, sarà inevitabilmente composta da gruppi che cambieranno nel corso del primo anno e mezzo di attività internazionale. In questa Nazionale, attualmente, ci sono delle atlete molto interessanti e un indice di prospettiva alto ».

Mencarelli fa il punto sulle avversarie:

« Non è praticamente possibile conoscere nel dettaglio le squadre che andremo ad affrontare, vista la loro giovane età e i processi di selezione che sono appena cominciati anche per loro. Ho però ben chiaro in mente quello che queste nazioni possono esprimere sulla base delle scuole che solitamente producono questi Paesi. Spagna e Francia, ad esempio, fanno della capacità di gioco il loro criterio essenziale di selezione. Mi aspetto, quindi, squadre che giocano una pallavolo più “senior” della nostra. È una pallavolo che però storicamente tende poi a perdere competitività con il passaggio alle successive categorie. Da questo gruppo, da qui al prossimo anno, mi aspetto una mentalità molto propensa al cambiamento e al miglioramento generale. Questo periodo di preparazione, seppur breve, è andato molto bene. Ci siamo allenati a Milano presso il Centro Pavesi. Abbiamo svolto molte sedute di allenamento per abituare queste giovanissime atlete al doppio lavoro quotidiano. L’attività svolta, quindi, è stato rivolto più che altro a creare dei buoni presupposti e a inculcare loro un metodo di lavoro costante. Nel contempo al termine di questi allenamenti, abbiamo selezionato le quattordici giocatrici che in questo momento rappresentano il miglior livello di competitività nel panorama europeo ».

Mencarelli e il torneo Wevza ospitato in Italia:

« La volontà della FIPAV di cercare, soprattutto per questa fascia d’età, di organizzare le competizioni in Italia da modo alla pallavolo di attecchire ancora di più sul territorio in maniera forte. Molto spesso porta anche un buon numero di spettatori in presenza, che in altri Paesi europei invece non si vede abitualmente ».

GIRONE UNICO-

Italia, Finlandia, Francia, Spagna

Il CALENDARIO-

3/01: Francia-Spagna (ore 16); Finlandia-Italia (ore 19).

4/01: Finlandia-Francia (ore 16); Italia-Spagna (ore 19).

5/01: Spagna-Finlandia (ore 16); Italia-Francia (ore 19).

QUESTO L’ELENCO DELLE 12 AZZURRINE CONVOCATE-

Chiara Bianchin (Top Volley Verona), Giulia Blagescu (Caselle Volley), Gaia Bozza, (Imoco Volley), Vittoria Buonaventuri, Ester Fioretti (USD Viscontini Volley), Maura Gaye Seyna, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de Pazzi), Luna Ceroni (Pro Victoria Pallavolo), Dalila Di Girolamo (ASD Volley Friends), Anna Fiore (Futura Volley Giovani), Gaia Francesca Grimaldi (Pallavoloscandicci – SDB), Erika Jakic (Sc. Pallavolo Anderlini), Sofia Martinengo (ASD Volley Academy Wekondor CT), Sofia Piazzini (Chorus Volley Bergamo).

LO STAFF-

Marco Mencarelli (primo allenatore), Gaetano Gagliardi (secondo allenatore), Andrea Bobba (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista), Giulia Buonpensiero (Team Manager).