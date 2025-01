Wevza: l'Italia Under 16 batte la Finlandia all'esordio

MESSINA- Un inizio confortante per l'Italia Under 16 Femminile di Mencarelli nel Torneo Wevza in corso di svolgimento a Messina. Le azzurrine hanno superato in scioltezza per 3-0 (25-19, 25-19, 25-18) la Finlandia nel quadrangolare che vede protagoniste anche Spagna e Francia.

Le giovani atlete guidate dal DT Marco Mencarelli e coadiuvato in panchina dal secondo Gaetano Gagliardi hanno dominato la formazione del nord Europa fin dalle prime battute, chiudendo il match in proprio favore dopo poco più di un’ora di gioco. Conquistata la prima, importante vittoria e i conseguenti tre punti in classifica generale, domani Gaye e compagne scenderanno nuovamente in campo alle ore 19 per affrontare la Spagna; la formazione iberica nella prima gara di giornata è stata battuta 3-0 (25-15, 25-16, 29-27) per mano della Francia. Miglior realizzatrice della gara è stata Seyna Gaye con 13 punti messi a segno, seguita in doppia cifra da Gaia Grimaldi con 10 punti.

Per questa gara, il tecnico azzurro Mencarelli si è affidato al sestetto composta dalla diagonale Jakic-Ceroni, dalle centrali Pettiti-Grimaldi, dalle schiacciatrici Martinengo-Gaye, e al libero Bozza.

Il tecnico finlandese Tervonen, invece, ha scelto il sestetto formato da: Laatikainen, Kakko, Vetelainen, Tynjala, Lehtola, Havulinna e libero Kimpimaki.

Nel primo set l’Italia su subito preso il comando e poi il largo +6 (8-2). Con il passare degli scambi la Finlandia ha provato a reagire ma è rimasta indietro. Jakic in cabina di regia ha ben gestito i palloni verso le sue attaccanti (18-14) e il primo parziale si è concluso dopo 25 minuti con il l’attacco vincente di Ceroni.

Simile l’andamento nel secondo set con l’Italia che ha spinto subito forte (7-4) e la Finlandia costretta ad inseguire. La formazione finlandese, però, con il passare dei minuti ha preso coraggio e messo in leggera difficoltà l’Italia. Sul 9-6 per le azzurrine, coach Mencarelli ha chiamato un time out per impartire nuove indicazioni. Alla ripresa del giorno la nazionale tricolore si è ricompattata e grazie ad un buon turno al servizio di capitan Gaye è andata sul +4 (13-9). L’Italia ha poi gestito bene il vantaggio (19-12) e il set è filato liscio fino al definitivo 25-19 firmato da Sofia Martinengo.

Nel terzo set, dopo un avvio positivo (9-4), la nazionale tricolore ha commesso qualche errore di troppo e le finlandesi sono tornate a contatto (15-13). Nell’ultima parte del parziale, però, l’Italia è tornata a spingere sull’acceleratore e ha chiuso senza troppo problemi set e match 25-18.

Le parole del tecnico Marco Mencarelli-

« La gara di oggi, onestamente, era abbastanza facile. Sono quelle partite dove, però, ti puoi aspettare di tutto, perché per le ragazze si tratta dell’esordio assoluto in campo internazionale ed erano chiaramente tese all’inizio. Sono soddisfatto perché siamo cresciute man mano in attacco, anche se abbiamo sofferto un po' in ricezione. È una squadra totalmente nuova, quindi determinati automatismi ancora non ci sono. Oggi abbiamo rotto il ghiaccio e mi aspetto domani una gara più rilassata da parte delle ragazze. Domani dovremo essere capaci di mettere qualcosa in più rispetto a oggi. Voglio che diano qualcosa in più della loro tecnica, del loro movimento e della loro confidenza con la palla. Per ragazze così giovani è importante giocare partite di livello nel proprio Paese. Fare sport in Italia non è facile perché le aspettative sono sempre alte e le atlete devono imparare ad esserne consapevoli. Ben vengano, quindi, tornei internazionali in Italia che le abituano al pubblico che ti esalta e a volte ti critica quando le cose vanno meno bene »

Le parole di Sofia Martinengo-

« Siamo davvero felici del risultato ottenuto oggi contro la Finlandia. Nella gara di questa sera abbiamo avuto qualche calo, ma siamo state brave a reagire e a non permettere alle avversarie di rimontarci. Domani giocheremo contro la Spagna e daremo il massimo come oggi. Giochiamo sempre per vincere e speriamo in un altro risultato positivo ».

Il tabellino-

ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

ITALIA: Gaye 13, Pettiti 2, Ceroni 8, Martinengo 9, Grimaldi 10, Jakic 2, Bozza (L), Di Girolamo 1, Fiore. N.e. Bianchin, Piazzini, Buonaventuri, Fioretti, Blagescu. All. Mencarelli

FINLANDIA: Kakko 2, Havulinna 9, Lehtola 2, Tynjala 3, Laatikainen 1, Vetelainen 5, Olkkonen (L), Maki-Knuuttila 4, Juselius, Pakkala, Hietanen 2. N. e . Kimpimaki. All. Tervonen

Durata set: 23', 22', 24' Tot: 69’

ARBITRI: Isnard (FRA), Gonzalez (SPA)

Italia: 8 a, 12 bs, 10 mv, 29 et.

Finlandia: 7 a, 11 bs, 1 mv, 30 et.

IL CALENDARIO E RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE-

GIRONE UNICO: Italia, Finlandia, Francia, Spagna

3/01: Francia-Spagna 3-0 (25-15, 25-16, 29-27); Italia-Finlandia 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

4/01: Finlandia-Francia (ore 16); Italia-Spagna (ore 19).

5/01: Spagna-Finlandia (ore 16); Italia-Francia (ore 19).