I talenti di A2 sotto la lente di Velasco

BOLOGNA- Il CT della nazionale femminile Julio Velasco ha colto l'occasione della Final Four di Coppa Italia per convocare a Bologna 16 atlete, i migliori talenti del campionato di A2, per conoscerle da vicino testandone personalmente le qualità tecniche. L'allenamento, frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Volley Femminile, ha visto il CT campione olimpico dirigere una seduta tecnica di quasi 3 ore. Sugli spalti, oltre a molti tecnici, erano presenti il presidente federale Giuseppe Manfredi, il segretario generale Stefano Bellotti, il presidente Cev Roko Sikirić, il managing director Cev Vuk Karanovic, il direttore generale della Lega Volley femminile Enzo Barbaro e il vice segretario Fipav Libenzio Conti.