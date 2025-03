- La Federazione Internazionale ha ufficializzato oggi il calendario e gli orari di gioco del Campionato del Mondo femminile 2025 , in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con quattro località di gioco: Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima.Le campionesse olimpiche azzurre, impegnate nella Pool B (a Phuket), esordiranno venerdì 22 agosto (ore 15.30) contro la Slovacchia, per poi affrontare domenica 24 agosto (ore 12) Cuba e nell'ultimo match del girone martedì 26 agosto il Belgio (ore 12).Tutte le fasi a eliminazione diretta (ottavi e quarti), così come semifinali e finali per le medaglie si disputeranno a Bangkok.Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto, Belgio, Cuba, SlovacchiaBrasile, Porto Rico, Francia, GreciaStati Uniti, Repubblica Ceca, Argentina, SloveniaTurchia, Canada, Bulgaria, SpagnaCina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.Polonia, Germania, Kenya, VietnamGiappone, Serbia, Ucraina, Camerun22 agosto: ore 15:30,-Slovacchia24 agosto: ore 12,-Cuba26 agosto: ore 12,-BelgioLe otto pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, in programma nella capitale thailandese. Di seguito lo schema degli accoppiamenti:A1 vs H2H1 vs A2D1 vs E2E1 vs D2B1 vs G2G1 vs B2C1 vs F2F1 vs C2Le terze e le quarte classificate di ciascuna pool, invece, completeranno la classifica dal diciassettesimo al trentaduesimo posto, in base al ranking combinato: 1. Posizione nella pool; 2. Numero di vittorie; 3. Punti; 4. Quoziente set; 5. Quoziente punti; 6. Scontri diretti; 7. Miglior classificazione nel ranking mondiale.QF1: Vincente A1 vs H2 - Vincente H1 vs A2QF2: Vincente B1 vs G2 - Vincente G1 vs B2QF3: Vincente C1 vs F2 - Vincente F1 vs C2QF4: Vincente D1 vs E2 - Vincente E1 vs D2Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF33°-4° posto (ore 10.30)1° -2° posto (ore 14.30)*Gli orari di gioco indicati sono quelli italiani Mondiali Femminilili: l'Italia esordirà il 22 agosto a Phuket contro la Slovacchia