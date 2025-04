Qualificazioni Europee: l'U 16 di Mencarelli travolge l'Austria

PINGUELA DI MONFORTE DE LEMOS (SPAGNA)- Ottima partenza per la nazionale femminile Under 16 femminile di Marco Mencarelli nel 2nd Round CEV di Qualificazione ai Campionati Europei, manifestazione in corso di svolgimento in Spagna. Al Pavillón Municipal A. Pinguela di Monforte De Lemos, infatti, le azzurrine hanno superato 3-0 (25-15, 25-22, 25-11) l’Austria nella gara d’esordio della Pool E. Con la vittoria di oggi il gruppo azzurro ha dimostrato di essere totalmente focalizzato sull’obbiettivo: quello di staccare il pass per la rassegna continentale di categoria in programma dal 2 al 13 luglio a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo). Vittoria ampiamente meritata per la formazione azzurra, brava e decisa a portarsi a casa tutti e tre i parziali senza dare alcuna possibilità di risalita alle avversarie. Top scorer del match l'azzurrina Maura Seyna Gaye autrice di ben 17 punti. L’Italia tornerà in campo domani, sabato 26 aprile alle ore 17, contro la Finlandia per la seconda uscita della manifestazione.