Qualificazioni Europee: l' U 16 maschile batte Israele nella seconda uscita

HERAKLION (GRECIA) -Seconda vittoria dell'Italia Under 16 Maschile nel torneo di qualificazione agli europei in corso di svolgimento nel National Athletic Center Lido di Heraklion in Grecia.

Gli azzurrini, dopo aver battuto nella partita d'esordio alla Croazia, stasera hanno superato per 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19) i pari età di Israele.

Dopo un primo set molto sofferto, i ragazzi di Fanizza mettono in campo una prova solida e coraggiosa portando a casa la seconda vittoria in altrettante partite della Pool E. Top scorer dell’incontro Michele Mangini con ben 17 punti a referto. Per l’Italia l’ultima gara di questa manifestazione, che come noto, mette in palio il pass per la rassegna continentale di categoria a Yerevan (Armenia) dal 23 luglio al 3 agosto, è in programma domani, domenica 27 aprile alle ore 18.30, contro i padroni di casa della Grecia.

Primo set molto complicato per la formazione azzurra che soffre Israele e va subito sotto nel punteggio; coach Fanizza è così costretto a chiamare il primo time-out sul 6-10. Gli azzurrini provano a recuperare ma la formazione avversaria non lo permette e sul 17-21 l’Italia ricorre nuovamente al tempo tecnico di sospensione. Non cambia però, sul finale, lo scenario della frazione che viene chiusa da Israele con il punteggio di 21-25. Storini e compagni scendono in campo con un ritmo diverso nel secondo parziale e premono subito sull’acceleratore (6-3, 12-6, 16-8); la compagine israeliana non riesce a ricucire lo svantaggio e si arrende sul 25-17. Italia – Israele 1-1. I ragazzi di coach Fanizza sembrano aver preso le misure agli avversari. Il terzo set segue il copione di quello precedente; Italia che comanda il gioco conquistando un ottimo vantaggio da amministrare fino al 25-16 finale. La formazione azzurra non molla, rimane concentrata e chiude la sfida nel quarto parziale. C’è equilibrio fino al 15-15, poi gli azzurrini conquistano il +3 sul 18-15 e sul 21-18; gap troppo ampio da recuperare per Israele che si arrende sul 25-19. Italia – Israele 3-1.

Il tabellino-

ITALIA-ISRAELE 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19)

ITALIA: Bergognoni 13, Storini 14, Primerano 2, Filippi 11, Mangini 17, Di Matteo 3, Monti (L). Dieci, Talevi. N.e.: Janicijevic, Netti, Branchesi, Kouassi. All. Fanizza.

ISRAELE: Livne 9, Shafran 1, Arbiv 6, Sholomon 13, Pine 5, Hilevich 1, Binstock (L). Gazit. N.e.: Segalov, Zaguri, Arad, Assefa. All. Gaoga.

Durata set: 24’, 32’ 22’, 26’ Tot: 104'

Arbitri: Ioannis Mitsis (CYP), Adrien Isnard (FRA).

RISULTATI E CALENDARIO-

POOL E: Italia, Croazia, Grecia, Israele

25 APRILE

Croazia-Italia 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 22-25)

Grecia-Israele 3-1 (25-16, 20-25, 25-14, 25-15)

26 APRILE

Italia-Israele 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19)

Croazia-Grecia

27 APRILE

Ore 16: Israele-Croazia

Ore 18.30: Italia-Grecia

*orari di gioco italiani