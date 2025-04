Qualificazioni Europee: l'Under 16 femminile supera la Finlandia in tre set

MONFORTE DE LEMOS (SPAGNA)- Seconda vittoria consecutiva per la nazionale italiana Under 16 femminile nel 2nd Round CEV di Qualificazione ai Campionati Europei, in corso di svolgimento a Monforte de Lemos, in Spagna. Al Pavillón Municipal A., le azzurrine guidate in panchina dal DT Marco Mencarelli, si sono imposte, senza particolari problemi, per 3-0 (25-11, 25-14, 25-17) sulla Finlandia. L’Italia aveva già affrontato e battuto la formazione del nord Europea, nel gennaio scorso a Messina in occasione del primo round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Una vittoria quella di oggi piena e meritata per le azzurrine, che sono state quasi sempre avanti e non hanno dato possibilità alle pari età finlandesi di rimontare.

Top scorer del match è stata l’azzurrina Gaye, con 16 punti realizzati. In evidenza, tra le fila italiane, anche Borello con 11 punti messi a segno.

L’ultima gara del torneo di qualificazione, che mette in palio il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 2 al 13 luglio a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo), si giocherà domani 27 aprile alle ore 19.30 contro le padrone di casa della Spagna.