Play Off: l'U 16 Maschile supera la Grecia e conquista le finali dell'Europeo

HERAKLION (GRECIA) - Con la terza vittoria in altrettante partite del torneo di di Qualificazione (CEV 2nd Round) ai Campionati Europei l' Under 16 Maschile di Vincenzo Fanizza stacca il pass per la rassegna continentale di categoria in programma dal 23 luglio al 3 agosto a Yerevan (Armenia).

Dopo la vittoria all’esordio contro la Croazia e il successo di ieri contro Israele, gli azzurrini questa sera hanno salutato il National Athletic Center Lido di Heraklion (Grecia) con il terzo successo consecutivo; capitan Storini e compagni si sono infatti nettamente imposti 3-0 (25-22, 25-21, 25-15) sui padroni di casa della Grecia, ottenendo la terza vittoria e archiviando dunque in maniera più che positiva il discorso qualificazione.

Altra ottima prestazione per la giovane nazionale azzurra. Nonostante il pass per i Campionati Europei già in tasca dopo il successo di ieri contro Israele, questa sera gli azzurrini sono scesi in campo determinati e vogliosi di ottenere il massimo risultato, e così è stato; vittoria netta e meritata per l’Italia, decisiva sotto rete con 14 muri messi a segno contro il solo della Grecia. Top scorer del match l’azzurro Federico Guiotto con ben 18 punti messi a referto.

Buon primo set giocato dall’Italia. A inizio match sono stati gli azzurrini a balzare al comando del gioco (6-3), a mantenere il vantaggio (10-7) e ad aumentarlo (14-10); a metà set la Grecia, spinta anche dal proprio pubblico, ha tentato più volte di tornare a contatto (14-12, 16-15), ma capitan Storini e compagni sono stati bravi a non disunirsi, a mantenere la lucidità e a trovare nuovamente l’allungo (20-15), prima chiudere il parziale sul 25-22. Seconda frazione di gioco più equilibrata. A inizio set, dopo esser state ferme in parità a quota 4, 7 e 12, è stata l’Italia a prendere margine portandosi sul 15-12; svantaggio che però la Grecia è stata brava a recuperare ristabilendo la parità sul 17-17. La battaglia punto a punto si è protratta fino sul 21-21, momento della nuova e decisiva fuga (24-21) che ha permesso ai ragazzi di Vincenzo Fanizza di chiudere sul 25-21. Italia-Grecia 2-0. Terzo set a senso unico. L’Italia si è dimostrata agguerrita e decisa a chiudere il match. Gli azzurrini, come successo per tutto la sfida, hanno guadagnato campo (7-3), riuscendo a trovare a metà set il +6 sul 15-9, e per la Grecia è calato il buio. Con il passare del tempo la superiorità tecnico-tattica azzurra ha continuato a fare la differenza e il divario tra le due compagini è aumentato (20-10). Finale sugli scudi per Storini e compagni; l'attacco vincente di Thomas Primerano ha chiuso il match sul 25-15. Italia-Grecia 3-0.

Le parole del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza-

« Sono estremamente felice per i ragazzi. Come detto in fase di presentazione non è mai facile stare lontano dalla famiglia ma il lavoro possiamo dire che è stato ampiamente ripagato. Questa qualificazione il gruppo se l’è ampiamente meritata. Ora abbiamo ancora un po' di tempo prima di tornare al lavoro per preparare i Campionati Europei. Staremo in ritiro a Camigliatello Silano per più di quaranta giorni e avremo modo di poter inserire anche nuovi ragazzi; il gruppo è allargato, nel mezzo ci saranno anche le Finali Nazionali che rappresentano una grande vetrina anche e soprattutto in quest’ottica. Parlare dei Campionati Europei è troppo presto. Ora ci godiamo questa qualificazione; per i ragazzi è stata una grandissima esperienza, sono stati fantastici sotto tutti i punti di vista, sono stati davvero dei piccoli professionisti. Dal punto di vista tecnico hanno fatto un grande lavoro, hanno giocato una buona pallavolo, ma è chiaro che si deve cercare di migliorare sempre di più. L’importante è guardare dentro casa nostra, i nostri concetti, le nostre situazioni che di volta in volta devono esser migliorate. Questo è un gruppo forte; anche nei momenti più delicati dei match hanno risposto in maniera positiva, come quando oggi stavamo sotto 20-21 nel finale di secondo set e poi siamo riusciti a chiedere 25-21. Il gruppo è unito. La cosa più importante è stare bene insieme, lavorare nel giusto modo e avere degli obiettivi chiari da raggiungere. Il percorso lo sappiamo è ancora lungo, ma come staff siamo orgogliosi di vedere con quanta passione hanno lavorato questi giovanissimi atleti ».

Il tabellino-

ITALIA-GRECIA 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)

ITALIA: Mangini 5, Di Matteo 2, Bergognoni 9, Storini 8, Guiotto 18, Filippi 6, Monti (L). Dieci 2, Primerano 1, Talevi. N.e. Janicijevic, Netti, Branchesi, Kouassi. All. Fanizza.

GRECIA: Outzis 7, Vasileiou 1, Pachakis 10, Pachiadakis 4, Papageorgiou 7, Papastathopoulos 1, Masouras (L). Goniotakis, Osmanllari, Lagkouvardos, Stamatopoulos 2, Tsakos 1. N.e. Roumeliotis, Apostolidis. All. Outzis.

Durata set: 24’, 25’ 21’ Tot: 70’

ARBITRI: Viktorini Lisa (SVK), Lachmann (GER).

I RISULTATI-

POOL E: Italia, Croazia, Grecia, Israele

25 APRILE

Croazia-Italia 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 22-25)

Grecia-Israele 3-1 (25-16, 20-25, 25-14, 25-15)

26 APRILE

Italia-Israele 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19)

Croazia-Grecia 0-3 (19-25, 19-25, 15-25)

27 APRILE

Israele-Croazia 2-3 (25-16, 25-21, 18-25, 26-28, 7-15)

Italia-Grecia 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)

LA CLASSIFICA FINALE-

1. Italia (3 vittorie, 0 sconfitte, 9 punti)

2. Grecia (2 vittorie, 1 sconfitta, 6 punti)

3. Croazia (1 vittoria, 2 sconfitte, 2 punti)

4. Israele (0 vittorie, 3 sconfitte, 1 punti)