Qualificazioni Europee: l'Under 16 femminile batte la Spagna ed è all'Europeo

MONFORTE DE LEMOS (SPAGNA)- Remuntada azzurra. Terza vittoria in altrettante gare disputate per la Nazionale Femminile Under 16 che si regala, al termine di un cammino praticamente perfetto, il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione ai Campionati Europei di categoria, che come noto si disputeranno dal 2 al 13 luglio a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo).

Questa sera, infatti, le azzurrine (classe 2010 e 2011) nell’ultimo impegno del 2nd Round CEV di Qualificazione ai Campionati Europei, hanno superato al termine di un match dai due volti, per 3-2 (20-25, 14-25, 30-28, 25-10, 15-12) le padrone di casa della Spagna chiudendo la pool E al primo posto da imbattute con 9 set vinti e 2 persi.

Nel primo pomeriggio sul taraflex del Pavillón Municipal di Monforte de Lemos sono scese in campo Finlandia e Austria che hanno chiuso il proprio percorso rispettivamente al terzo e quarto posto. Per la cronaca la formazione finlandese, al termine di un match quasi sempre a senso unico, ha superato le avversarie austriache 3-1 (25-20, 22-25, 19-25, 25-19).

Tornando alla gara di oggi delle azzurre contro le spagnole, con quest’ultime che ieri avevano superato l’Austria 3-0, Goye e compagne hanno offerto una prestazione a due facce. La formazione italiana, guidata dal DT Marco Mencarelli, si è trovata di fronte una Spagna aggressiva che ha preso subito in mano la situazione, giocando una buona pallavolo nei primi due set. Nel terzo e quarto set, invece, si è concretizzata la “remuntada” azzurra, che, attraverso la grinta e il buon gioco, ha vinto anche il tie-break.

Top scorer del match è stata Sayna Gaye autrice di ben 22 punti. Le altre azzurrine ad aver chiuso in doppia cifra sono state Sofia Sactarel e Matilde Borello cha ha messo a segno entrambe 14 punti.

Nel primo set è l’equilibrio a caratterizzare l’avvio di gara (3-3, 6-6). Le azzurrine con il passare delle azioni però sono apparse un po' contratte e sono finite sotto nel punteggio (12-16) con la formazione iberica a comandare il gioco. L’Italia ha provato ad accorciare (19-21), ma non è riescita a ristabilire l’equilibrio. Decisa poi la ripartenza delle spagnole che hanno chiuso il set in proprio favore 25-20.

Alla ripresa del gioco una buona partenza della nazionale iberica ha portato le spagnole subito in vantaggio (3-5). L’Italia, però, non è rimasta a guardare e ha trovato il pareggio (6-6). Nelle fasi successive la Spagna ha spinto nuovamente sull’acceleratore e ha prodotto un nuovo allungo (9-17) e si è involata poi verso la conquista del set 14-25. 0-2 tra Italia e Spagna.

Nel terzo set ancora una partenza favorevole dalla Spagna con le azzurrine costrette ad inseguire. L’Italia da parte sua ha provato a non demoralizzarsi e con tenacia ha trovato il pari (10-10). Nelle fasi successive le azzurrine hanno accusato un passaggio a vuoto e le pari età spagnole hanno conquistato di nuovo un mimino margine di vantaggio (16-18). La squadra di Mencarelli ha provato a reagire e grazie a una rinnovata carica agonistica si è portata sul +3 (23-20) e dopo aver fallito il primo set ball sul 24-23 ha chiuso in proprio favore il set ai vantaggi 30-28 e riaperto la gara. Italia-Spagna 1-2.

Il quarto set è cominciato con una grande intensità dell’Italia, che carica della conquista del precedente set, si è portata per prima avanti (5-1). Con il passare delle azioni si è vista una nazionale azzurra maggiormente caparbia e in grado di imporre il proprio gioco (9-5). Nella parte finale del parziale, le giovanissime atlete azzurre hanno continuato ad esprimersi su livelli alti ed è bastata poi una buona gestione generale per chiudere 25-10 e portare in pareggio il conto dei set. 2-2 tra Italia e Spagna.

Nel tie-break è la Spagna a partire meglio. Le avversarie iberiche si sono quindi trovare avanti (4-2). L’Italia, però, non ha mollato e lottato su ogni palla agguantando prima il pareggio e poi compiendo il sorpasso (5-4). L’Italia una volta ripreso il comando non l’ha più mollato ed ha compiuto una vera e propria rimonta andando a vincere set (15-12) e match. Italia-Spagna 3-2.

Le parole del Direttore Tecnico Marco Mencarelli)-

« Questo torneo di qualificazione lo abbiamo giocato in crescendo, se togliamo i primi due set di oggi con la Spagna. Sono stati due set in cui loro ci hanno aggredito tantissimo e questo ha messo in luce qualche nostro punto debole. Questa Italia è una squadra in crescita e la rimonta di oggi è il segnale più importante, perché sono solo appena all’inizio del loro cammino. Aver ottenuto un parziale di 3 set a 0 dopo essere andati sotto fa di quella di oggi la partita più importante delle 9 gare che questa squadra, fino ad oggi, ha disputato. Il bilancio, dunque, è estremamente positivo perché siamo andati in crescendo dalle gare di Messina a gennaio, passando per le amichevoli contro la Francia e finendo con le tre gare giocate qui in Spagna. Questo dimostra come queste ragazze siano sensibili ai processi didattici e all’apprendimento, che per noi è la cosa più importante. Gli sviluppi di questo gruppo saranno, in primis, la loro partecipazione alle finali nazionali giovanili con i rispettivi club e poi quelli che vedremo con i primi collegiali estivi, che saranno preparatori per i Campionati Europei nel mese di luglio ».

Il tabellino-

ITALIA-SPAGNA 3-2 (20-25, 14-25, 30-28, 25-10, 15-12)

ITALIA: Jakic 4, Martinengo 4, Fioretti 8, Gaye 22, Borello 14, Grimaldi 2, Bozza (L), Sactarel 14, Zannese 2, Crotta, Bianchini, Piazzini 1, Buonaventuri 1. N.e. Ceroni. All. Mencarelli.

SPAGNA: Rueda Le Guillon 3, Vicente Stepancikov 20, Vilar Subirats 9, Ramos Richards 21, Quintin Molina 11, O Callaghan Monne 3, Vallespir (L), Stef Simon, Thomas Colorado, Paterson De Neufch, Rivara Reyes, N.e. Conesa Casellas, Ortiz Carbajo, Carretero Diez. All. Suarez Castelo

Durata set: 24’, 19’, 29’, 18’, 17’ Tot: 90’

LE 14 AZZURRINE-

Chiara Bianchin (Volley Verona); Matilde Borello (In Volley Chieri-Cambiano); Gaia Bozza, Sofia Saltarel (Imoco Volley); Luna Ceroni (Pro Victoria Pallavolo); Dalila Di Girolamo (Volley Friends Roma); Ester Fioretti, Vittoria Buonaventuri (Viscontini Volley); Maura Seyna Gaye (Volleyro’ Casal de Pazzi); Francesca Gaia Grimaldi (Pallavolo Scandicci); Erika Jakic (Pallavolo Anderlini); Sofia Martinengo (Volley Academy Wekondor); Sofia Piazzini (Volley Bergamo); Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley).

LO STAFF AZZURRO-

Marco Mencarelli (Primo Allenatore); Monica Cresta (Secondo Allenatore), Giancarlo Chirichella (Assistente Allenatore); Antonio D’Ambrosio (Scoutman); Andrea Bobba (Medico); Pierfrancesco Gennari (Fisioterapista); Giulia Buonpensiero (Team Manager).

I RISULTATI-

POOL E: Italia, Austria, Finlandia, Spagna.

25 APRILE

Austria-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 11-25)

Spagna-Finlandia 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-23)

26 APRILE

Italia-Finlandia 3-0 (25-11, 25-14, 25-17)

Austria-Spagna 0-3 (15-25, 10-25, 17-25)

27 APRILE

Finlandia-Austria 3-1 (25-20, 25-22, 19-25, 25-19)

Italia-Spagna 3-2 (20-25, 14-25, 30-28, 25-10, 15-12)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Italia (8pt), 2.Spagna (7pt), 3.Finlandia (3pt), 4. Austria (0pt)