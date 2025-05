Nazionale Femminile: 16 convocate per i test match con la Germania

MILANO- Prende il via la stagione 2025 della nazionale femminile Campione Olimpica 2024. Le azzurre saranno impegnate, il 9 maggio a Novara e il giorno successivo a Milano, in due test match contro la Germania.

Assenti le giocatrici di Conegliano, Milano e Scandicci, impegnate nella Final Four di Champions League, il CT avrà l'occasione per valutare diverse atlete che quest'anno si sono distinte nel nostro campionato.

In vista delle due gare il gruppo azzurro si radunerà lunedì 6 maggio al Centro Pavesi di Milano e termineranno il collegiale venerdì 9 .

Le 16 convocate da Velasco-

Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

La nazionale B-

Nello stesso periodo si radunerà anche la nazionale seniores B, guidata dal tecnico Carlo Parisi. Queste le giocatrici convocate: Anna Adelusi, Valentina Bartolucci, Martina Bracchi, Chidera Blessing Eze, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Sara Panetoni, Alice Tanase.



Sempre a Milano, martedì 6 maggio alle ore 11, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si terrà la presentazione della stagione 2025 delle nazionali azzurre di pallavolo.