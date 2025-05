De Giorgi ha ufficializzato i 30 per la VNL

MILANO- La presentazione alla stampa dell'attività delle squadre nazionali, svoltasi oggi presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, è stata l'occasione, dal parte del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi, per ufficializzare la lista dei 30 azzurri che potranno essere utilizzati per la Volleyball Nations League 2025. L’Italia esordirà a Québec City (11-15 giugno) dove troveranno sulla loro strada: Bulgaria, Germania, Francia e Argentina. Nella tappa successiva Giannelli e compagni saranno impegnati a Chicago, (Stati Uniti, 25-30 giugno) per affrontare Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. Nella terza settimana di gioco, in programma a Lubiana (Slovenia, 16-20 luglio), la nazionale maschile scenderà in campo contro: Serbia, Ucraina, Slovenia, e Olanda. La Final 8 si disputerà a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.