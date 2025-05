La nazionale femminile domani in campo contro la Germania

NOVARA - Grande attesa per l'esordio della nazionale femminile , Campione Olimpica in carica, alla prima uscita con la medaglia d'oro di Parigi al collo. Il Pala Igor di Novara si prepara ad accogliere le azzurre, che domani, giovedì 8 maggio alle ore 20.00, affronteranno la Germania nel primo dei due Bper test match in programma questa settimana: il secondo confronto tre le due formazioni è in programma venerdì alle ore 17 all’Allianz Cloud di Milano. Tutti gli appassionati potranno seguire le due sfide in TV, a trasmettere le gare in diretta televisiva sarà Discovery+.

A distanza di nove mesi dall’indimenticabile oro di Parigi, Italia-Germania di domani, aprirà infatti la stagione 2025 delle campionesse olimpiche. Grazie al doppio impegno contro la nazionale tedesca allenata da Giulio Bregoli, il CT Julio Velasco potrà così testare lo stato di forma della squadra in vista della Volleyball Nations League, manifestazione che prenderà il via il 4 giugno e che vedrà le azzurre esordire a Rio de Janeiro (Brasile) contro gli Stati Uniti: avversaria proprio nella finale dei Giochi Olimpici 2024.

Come già annunciato, una volta archiviato il primo Bper Test Match di Novara, la nazionale azzurra si sposterà subito su Milano, dove venerdì 9 maggio, all’Allianz Cloud, affronterà la Germania nella seconda sfida, con il fischio d’inizio fissato alle ore 17.

Le parole di Alice Degradi

« Riprendere il feeling con la maglia azzurra è stato molto bello. Ho lavorato tutto l’inverno per farmi trovare pronta e sono molto contenta di essere qui. Iniziamo la stagione con questi due test match. Abbiamo lavorato a lungo durante questo periodo ma abbiamo ovviamente tante cose da migliorare e penso che queste partite siano un buon punto di partenza per capire dove siamo. Come detto il lavoro sta procedendo in maniera impeccabile, stiamo lavorando tanto sotto il punto di vista tecnico, fisico e sul sistema di gioco, oltre alle nostre individualità. Come dice Julio, se ognuna di noi migliora, ne risente poi in positivo tutta la squadra. Il match contro la Germania sarà importante, loro sono una squadra di assoluto livello, per questo sia quello di Novara che quello di Milano, saranno due ottimi banchi di prova per capire come sta procedendo la preparazione. Quanto ho lavorato per tornare a vestire la maglia azzurra? Tanto e sto continuando a farlo…credo che sia un percorso in continua crescita. È sempre emozionante tornare a vestire la maglia della nazionale. L’emozione c’è e ci sarà sempre ogni volta che la indosserò. Rappresentare il proprio paese è una cosa seria e molto importante, sono davvero orgogliosa di essere qui ».

Curiosità –

Anche lo scorso anno ad aprire la stagione della nazionale femminile fu un amichevole disputata al Pala Igor di Novara contro la Svezia, in quel caso allenata da Giulio Bregoli, attuale commissario tecnico della nazionale tedesca.

I ROSTER

ITALIA: 1. Anna Gray; 2. Alice Carlotta Degradi; 3. Carlotta Cambi; 4. Rebecca Piva; 5. Federica Squarcini; 10. Benedetta Maria Sartori; 12. Giorgia Frosini; 20. Chidera Blessing Chinyere Eze; 21. Loveth Omoruyi; 22. Gaia Giovannini; 23. Ilenia Moro; 32. Adhuoljok John Majak Malual; 35. Matilde Munarini. All. Julio Velasco.

GERMANIA: 3. Annie Cesar; 4. Anna Pogany; 5. Corina Glaab; 6. Antonia Stautz; 7. Maria Tabacuks; 8. Hannah Khon; 9. Lina Alsmeier; 13. Emilia Weske; 14. Marie Scholzel; 15. Romy Jatzko; 16. Anastasia Cekulaev; 19. Marie Hanle; 22. Camilla Weitzel; 23. Monique Strubbe. All. Giulio Bregoli.