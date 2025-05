L'Italia si arrende alla Germania nell'amichevole di Milano

MILANO- Sconfitta per la nazionale femminile azzurra, impegnata questa sera nel secondo BPER Test Match contro la Germania. Dopo il successo per 3-1 ottenuto ieri al Pala Igor di Novara , la formazione di Julio Velasco questa sera non è riuscita a confermarsi; all’Allianz Cloud di Milano, Carlotta Cambi e compagne sono state infatti superate 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 21-25) dalla formazione tedesca, chiudendo dunque con un “pareggio” queste prime due uscite ufficiali della nuova stagione.

Partita non semplice per le azzurre contro una Germania scesa in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato ieri al Pala Igor di Novara. I giornalisti presenti all’Allianz Cloud hanno premiato come MVP del match la tedesca Marie Scholzel, miglior realizzatrice della sfida con 18 punti messi a referto, in casa azzurra da segnalare invece i 16 punti di Giorgia Frosini. Sia la sfida di ieri a Novara, sia quella di oggi a Milano sono state trasmesse in diretta televisiva su Discovery+.

Per questa seconda sfida tra Italia e Germania Julio Velasco si è affidato al sestetto composto dalla diagonale Cambi-Malual, da Sartori e Munarini centrali, da Degradi e Piva schiacciatrici e da Moro al libero.

Sono state Carlotta Cambi e compagne a iniziare il match con il piglio giusto: parallela vincente di Piva, attacco di Degradi, due punti consecutivi di Munarini e le azzurre si sono portate sul 6-2. Vantaggio che l’Italia ha tenuto ben saldo fino a metà frazione di gioco (14-11). La Germania ha poi messo nel mirino le azzurre: attacco della Alsmeier, due punti consecutivi della Weske e le tedesche hanno fissato il risultato in parità a quota 15. L’Italia ha subito il ritorno delle rivali, che a differenza delle azzurre, hanno trovato buon ritmo e allungato sul 18-22. Strubbe e Jatzko per il 19-24 Germania; murato l’attacco di Degradi e le atlete di coach Bregoli sono riuscite a chiudere sul 21-25.

Secondo set equilibrato. Dopo un momentaneo 3-3 è stata la Germania, prolifica a muro, a scappare a +3 sul 5-8; svantaggio che le azzurre hanno azzerato grazie all’attacco di Degradi e al muro di Munarini (9-9). La battaglia sotto rete è poi proseguita con le due squadre sempre a contatto, passate dal 12-12 al 19-19. Nel finale ancora bagarre tra le due compagini: attacco out di Frosini, primo tempo di Munarini ben servita da Cambi per il 21-21. Qualche rotazione da entrambe le parti e il set è proseguito ai ai vantaggi. Sul 24-24 sono state poi le tedesche a trovare lo spinto decisivo: attacco di Degradi murato da Scholzel e la Germania è riuscita a chiudere il secondo set sul 24-26.

Dopo un avvio di terza frazione di gioco non semplice (1-4) le azzurre si sono ricompattate; primo tempo di Sartori, attacco out tedesco e punto di Giovannini che ha rifissato il risultato in parità sul 5-5. Due volte Frosini, prima con la parallela vincente seguita dal punto di Sartori e l’Italia ha trovato il break sul 7-5. Reazione Germania che non è tardata ad arrivare; le atlete di Giulio Bregoli sono riuscite ad accorciare le distanze e a tornare in parità a quota 8. Azzurre che hanno tentato la mini fuga: mani out trovato Frosini, punto di Munarini a muro, attacco vincente di Giovannini e l’Italia si è portata sul 13-9. Qualche rotazione per la Germania di Giulio Bregoli e le tedesche sono risalite (16-16). L’Italia ha ritrovato fiducia scappando via: muro a due targato Squarcini-Frosini, attacco out della Jatzko per il 19-16 Italia. Vantaggio che Cambi e compagne hanno ben amministrato (23-20), la Germania ha tentato di accorciare le distanze riportandosi a contatto (23-22), ma sul finale un attacco potente di Giovannini e un muro di Malual hanno fissato il punteggio sul 25-22 Italia. Da segnalare un’ottima terza frazione di gioco dell’opposto azzurro Giorgia Frosini, molto prolifica in attacco e autrice di 8 punti con 3 muri.

A inizio quarta frazione di gioco spazio in campo per Loveth Omoruyi. A partire meglio sono state le tedesche: muro della solita Scholzel per il 2-6 Germania. Reazione vemente azzurra: attacco di Omoruyi, block out tedesco su spunto di Frosini, parallela vincente di Giovannini, ace di Omoruyi e il risultato si è fissato sul 6-6. Un lunghissimo botta e risposta ha poi visto le due formazioni battagliare punto a punto, passando dal 10-10, 14-14, fino sul 16-16, momento decisivo che ha visto la Germania scappare via e portarsi a +4 sul 17-21. Vantaggio che le tedesche ha tenuto ben saldo (19-23) fino al primo tempo vincente trovato da Scholzel che ha chiuso il match sul 21-25. Italia-Germania 1-3.

Il Tabellino-

ITALIA-GERMANIA 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 21-25)

ITALIA: Piva 7, Munarini 8, Cambi 1, Degradi 10, Sartori 5, Malual 5, Moro (L). Frosini 16, Squarcini 7, Eze, Omoruyi 2, Giovannini 8. N.e: Panetoni e Gray.

GERMANIA: Alsmeier 4, Strubbe 12, Weske 15, Jatzko 17, Scholzel 18, Glaab 3, Cesar (L). Stautz 4, Tabacuks 2, Kohn, Hanle 1, Pogany (L). N.e: Cekulaev e Weitzel.

Arbitri: Stefano Nava, Angelo Santoro.

Durata: 26', 30', 26', 29' Tot: 109’Spettatori 1250, 19.471,00 Euro d'incasso