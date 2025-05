L'Iran supera l'Italia di De Giorgi al tie break

Per questa gara, la seconda ufficiale dopo la partita giocata e vinta 3-1 a Monaco di Baviera contro la Germania lo scorso 25 maggio, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha schierato la diagonale Boninfante-Romanò, Bottolo e Sani schiacciatori, Anzani e Cortesia centrali e Laurenzano libero.

L’Iran, invece, ha cominciato la gara con Arshia Behnejad al palleggio e Bardiya Saadat opposto. Matin Ahmadi e Yousef Kazemi Poshtpari i centrali, Ali Haghparast e Ehsan Daneshdoust schiacciatori e Arman Salehi libero.

De Giorgi ha quindi confermato il giovane Boninfante al palleggio che aveva esordito meno di una settimana fa nella gara di Monaco di Baviera, regalando all’azzurro anche l’emozione dell’esordio davanti al pubblico italiano con la maglia della Nazionale maggiore.



L’Italia, da parte sua, ha giocato una buona gara, anche se, come è normale che sia in questa fase della stagione, alcune fasi di gioco devono essere assimilate da tutto il gruppo.

Da segnalare la centesima presenza in Nazionale per Mattia Bottolo: lo schiacciatore azzurro, infatti, ha tagliato questo importante traguardo proprio questa sera in occasione dell’amichevole contro l’Iran.

Domani alle ore 18:30 a Padova, la Nazionale tricolore scenderà nuovamente in campo contro l’Iran, nel BPER Test Match “Memorial Pasinato”, in programma alla Kioene Arena e trasmesso in diretta su RaiPlay, Rai News e Discovery+.

Tornando alla gara odierna, avvio di primo set che ha visto le due formazioni fronteggiarsi punto a punto (4-4). La gara è proseguita con una intensa battaglia sotto rete (7-7, 9-9) che ha tenuto il parziale in equilibrio.

L'Italia, partita un po’ contratta, con il passare delle azioni ha cominciato a sciogliersi e prodotto il primo mini allungo con i colpi vincenti di Sani e Romanò (11-9). L'Iran, però, grazie a un turno favorevole in battuta ha ritrovato subito il pareggio (12-12). Le due squadre a questo punto si sono alternate al comando sempre con vantaggi minimi e spesso in parità (21-21) fino allo strappo finale compiuto dagli azzurri, che con il muro vincente di Francesco Sani ha chiuso il set 25-23. Sul finale di primo set De Giorgi ha cambiato la diagonale inserendo Giannelli e Rychilicki al posto di Boninfante e Romanò.

Nel secondo parziale, invece, c'è stata una partenza migliore dell'Iran di coach Roberto Piazza che ha trovato il primo break (5-7). Le due formazioni, con il passare dei minuti, si sono fronteggiate sempre a viso aperto con gli azzurri che non sono riusciti però a portarsi in avanti (11-12) e sono stati costretti quindi ad inseguire. Nella fase centrale del è stata ancora una volta la formazione asiatica a imporre il proprio ritmo (14-18). Sciupata la prima palla set con un errore al servizio di Saadat, l'Iran ha vinto fatto suo il secondo parziale dopo un errore in battuta degli azzurri (18-25). 1-1 tra Italia e Iran.

Partenza con il piede giusto per l'Italia che va subito sul 3-0 costringendo il coach dell'Iran a chiamare subito un time-out. Con il passare dei minuti De Giorgi ha dato spazio a Sanguinetti (per Anzani), l'Italia ha continuato a macinare punti arrivando presto sul 10-4. Con il passare delle azioni l'inerzia del set non è cambiata e gli azzurri si sono portati sul (14-8). Da qui in avanti la nazionale tricolore è stata brava a gestire il vantaggio non concedendo occasioni di rimonta agli avversari che si sono dovuti arrendere sul 25-14. In particolare evidenza nel terzo set Yuri Romanò con sette punti messa a segno.

Inizio di quarto set contraddistinto dall'equilibrio, con gli iraniani che però nella fase centrale si sono portati prepotentemente in avanti (8-12). A questo punto il CT azzurro ha operato un cambio: dentro Luca Porro al posto di Lorenzo Cortesia. Gli iraniani in questa fase hanno continuato a spingere forte e complice anche qualche errore di troppo da parte degli azzurri si è giunti sul 13-16. Con il passare dei minuti ha fatto il suo ingresso in campo a Cavalese anche Giovanni Gargiulo, che ha regalato all'Italia il sedicesimo punto (16-18). Da questo punto in poi l’Italia ha tentato la rimonta che però non si è concretizzata e l'Iran ha fatto suo il quarto set 25-21. 2-2 tra Italia e Iran.

Nel tie-break ha fatto il suo esordio in campo anche Recine. In questo quinto set è stato ancora una volta l'Iran a partire meglio portandosi sul +3 (4-7). L'inerzia del set, nonostante i tentativi azzurri, non è cambiata e l'Iran ha chiuso la gara sul 15-11 al terzo match ball a disposizione. Top scorer dell’incontro amichevole Yuri Romanò con 16 punti.

I protagonisti-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Oggi abbiamo disputato altri cinque importanti set in questa fase di lavoro; parziali durante i quali si sono alternate situazioni positive ad altre che hanno evidenziato la necessità di miglioramenti. Queste gare sono importanti perché ci devono dare degli spunti, al di là del risultato che comunque perseguiamo come sempre, necessari per farci trovare pronti per la prima settima di Volleyball Nations League. Abbiamo l’obiettivo di fare meglio un po’ di cose dal punto di vista della qualità e della continuità. Siamo molto contenti di andare a Padova e giocare un’altra gara per noi importante ricordando un grande uomo come Paso; vogliamo onorare la sua memoria nel migliore dei modi ».

Mattia Bottolo (Italia)- « Si, oggi ho raggiunto le cento presenze in Nazionale, un numero sicuramente importante. Questi tipi di traguardi sono i sogni che hai fin da bambino e realizzarli fa certamente molto piacere. Non sono, però, soddisfatto della mia prestazione oggi. Bisogna imparare da queste difficoltà per continuare a crescere sia come squadra sia come crescita individuale. Domani giocheremo nuovamente contro l’Iran a Padova e vogliamo sicuramente aumentare il livello di gioco perché sarà anche l’ultimo test match prima della partenza per la Volleyball Nations League. Vogliamo quindi farci trovare pronti e per questo dobbiamo aumentare il ritmo nell’arco dell’intera gara. Le vittorie sono bellissime, ma dalle sconfitte si impara ».

Il Tabellino-

ITALIA-IRAN 2-3 (25-23, 18-25, 25-14, 21-25, 11-15)

ITALIA: Bottolo 7, Cortesia 3, Romanò 16, Sani 12, Anzani 6, Boninfante 3, Laurenzano (L). Rychilicki 4, Giannelli 1, Porro L. 3., Recine 1, Sanguinetti 2, Gargiulo 4. N.e. Porro P, Bovolenta, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

IRAN: Deneshdoust 10, Matin 13, Saadat 9, Haghparast 15, Kazemi 12, Arshia 1, Salehi (L). Hossein 1, Sharifi, N.e. Esmaelinezhad Amin, Esfandiar, Karimisouchelmaei , Valizadeh, Ariakhah, Naseri. All. Piazza.

Arbitri: Giglio, Pernpruner

Durata: 25’, 25’, 22’, 28’, 17’ Tot: 117’

Italia: a 3, bs 33 , mv 11, et 40.

Iran: a 5, bs 29 , mv 14, et 38.

IL PROGRAMMA DEL 31 MAGGIO

BPER TEST MATCH “Memorial Pasinato"

Padova, Kione Arena

31 maggio ore 18.30: Italia-Iran (Diretta su RaiPlay, Rai News e Discovery+)

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Padova 31 maggio ore 18.30, ITALIA - IRAN: 1° PUECHER Andrea - 2° Zanussi Umberto - Barbieri Gabriele (addetto video check) e Dandolo Enrico (addetto referto elettronico)