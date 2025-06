VNL: Italia-Usa apre la Vollayball Nations League

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- L'attesa è finita. Le azzurre di Julio Velasco sono pronte a scendere in campo, domani (ore 19.00 italiane) a Rio de Janeiro, per la prima partita della Pool 2 di Volleball Nations League a Rio de Janeiro . Nella suggestiva cornice del Maracanazinho le campionesse olimpiche nonché detentrici della Volleyball Nations League 2024, incroceranno proprio gli Stati Uniti in un remake dello storico ultimo atto dei Giochi Olimpici di Parigi 24. Per capitan Danesi e compagne sarà l’occasione per conquistare la prima vittoria ufficiale del 2025 e muovere la classifica di VNL. Proprio il capitano azzurro, a margine della conferenza stampa di lancio della tappa a cui hanno partecipato rappresentanti delle sei squadre presenti a Rio più il tecnico delle padrone di casa, Ze Roberto, ha presentato la sfida con gli USA in particolare e questa prima Pool in generale.

Le parole di Anna Danesi

« L’anno scorso abbiamo vinto qualcosa di speciale ma soprattutto abbiamo giocato un’ottima pallavolo. Siamo curiose di capire a che punto siamo per provare a ritrovare quel ritmo che ci ha permesso di fare grandi cose. Credo che l’anno scorso abbiamo raggiunto un livello di pallavolo straordinario ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la normalità potrebbe portare qualche sconfitta. Forse succederà ma sarà fondamentale entrare in palestra ogni giorno per dare il massimo. Siamo certe che saremo pronte a fare questo per provare a giocare la miglior pallavolo possibile. È iniziato un nuovo ciclo e sappiamo che da Rio inizia un percorso che durerà 4 anni molto duri in vista di Los Angeles. Sarà lungo e difficile soprattutto se pensiamo a quanto siano stati duri gli ultimi 5-6 anni. Per questo dobbiamo pensare e programmare step by step. Qui a Rio ad esempio affronteremo tutti team molto forti: USA, Brasile ma anche la Germania, squadra molto giovane che però ha molto talento. Tutti potranno battere tutti e questo renderà questa prima week di VNL piuttosto interessante. Chiaramente saremo l’avversario da battere e tutti vorranno fare bene contro di noi, a partire dagli USA che affrontiamo all’esordio. Starà a noi dare il massimo, essere concentrate e provare ad iniziare con il piede giusto questo percorso in VNL ».

La lista delle 14 azzurre per la Pool 2 di Rio de Janeiro

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 11. Anna Danesi (Capitano), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova, 32. Adu Malual.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Calendario completo della Pool 2 – Rio de Janeiro

Mercoledì 4 giugno: ore 19 USA-Italia; ore 22:30 Rep. Ceca-Brasile; ore Corea del Sud-Germania.

Giovedì 5 giugno: ore 22:30 Germania-Italia; ore 1 USA-Brasile.

Venerdì 6 giugno: ore 1 USA-Brasile; ore 22:30 Corea del Sud-Italia.

Sabato 7 giugno: ore 1 USA-Rep.Ceca; ore 18:30 Germania-Brasile; ore 22 Corea del Sud-Rep. Ceca.

Domenica 8 giugno: ore 15 Brasile-Italia; ore 18:30 Rep. Ceca-Germania; ore 22 Corea del Sud-USA.