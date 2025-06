VNL: De Gorgi ha reso noti i 14 azzurri per la week 1

CAVALESE (TRENTO)- La stagione della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi sta per partire. Gli azzurri, dopo tre settimane di preparazione a Cavalese, in Val di Fiemme, e tre amichevoli internazionali con Germania (a Monaco di Baviera) e Iran (a Cavalese e Padova), si accinge a volare in Canada per disputare la prima week ella fase intercontinentale della VNL della Volleyball Nations League 2025 in programma a Quebec City, dall’11 al 15 giugno.

L’Italia farà il suo esordio l’11 giugno alle ore 17 italiane contro la Bulgaria; successivamente affronterà la Germania (12 giugno, ore 22:30), la Francia (14 giugno, ore 2:00) e l’Argentina (15 giugno, ore 17:00).