VNL: Italia-Bulgaria apre la lunga estate azzurra

QUEBEC CITY (CANADA) - Scatta il contdown per l'esordio degli azzurri nell'edizione 2025 della Volleyball Nations League 2025, primo importante appuntamento della lunga stagione delle nazionali. Dopo aver disputato e vinto ieri l’amichevole contro il Canada al PEPS de l’Université Laval di Quebec City, Giannelli e compagni si preparano ad affrontare i primi avversari di turno nella competizione: la Bulgaria, guidata dall’ex CT azzurro Gianlorenzo Blengini. La gara inaugurale dell’Italia in VNL è in programma al QCCentre Videotron mercoledì 11 giugno alle ore 11 locali (le 17 italiane), con diretta su DAZN e in streaming su VBTV. Dopo la sfida contro la Bulgaria, i Campioni del Mondo affronteranno Germania, i campioni olimpici della Francia e Argentina. Domani invece, giornata di vigilia, è in programma la conferenza stampa di presentazione della pool 1 e si terrà alle ore 9 locali presso il Centre Vidéotron di Quebec City; per l’Italia parteciperà il capitano azzurro Simone Giannelli. Questa edizione della VNL segna l’esordio assoluto in azzurro per cinque atleti: Francesco Sani, Giovanni Gargiulo, Kamil Rychlicki, Mattia Boninfante e Domenico Pace. Un gruppo giovane, ma pronto a respirare l’atmosfera dei grandi palcoscenici internazionali.

L’ultimo confronto tra Italia e Bulgaria risale al 20 giugno 2024, quando a Lubiana gli azzurri si imposero per 3-0 nella gara d’apertura della Week 3 di VNL, vittoria che valse l’accesso alla Final Eight. Ma ora quel risultato appartiene alla storia e agli almanacchi. In casa Italia si guarda avanti, con massima concentrazione e con l’obiettivo di cominciare al meglio questo lungo cammino nella Volleyball Nations League 2025.

Le parole del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi

«Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo. Rispetto allo scorso anno, abbiamo giocato qualche amichevole in più. Al di là del cercare di quantificare a che punto sia questa Italia, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare per permettere a questa Nazionale di essere sempre competitiva, sfruttando ogni occasione per crescere. Un aspetto importante cui tengo, ad esempio, è aumentare l’intesa: non solo quella tra palleggiatore e schiacciatore ma anche quella nei vari movimenti di squadra. Sarà cruciale avere il giusto atteggiamento, soprattutto considerando che tutte le squadre arrivano a questa prima settimana di gare un po' di corsa. In questa fase iniziale saranno determinanti lo spirito di adattamento, l’aiuto reciproco e il gioco di squadra. I cinque giovani esordienti in VNL? Le energie che arrivano dai più giovani del gruppo sono molto preziose e noi le assorbiamo con grande entusiasmo. Vedo i loro occhi brillare ogni volta che entrano in campo e hanno una grande voglia di rappresentare al meglio la propria Nazionale. Oltre all’aspetto emotivo, c’è anche quello tecnico: sono ragazzi molto interessanti che vanno nella direzione che ho intrapreso da qualche anno che è quella di dare un’opportunità a chi si è messo in evidenza e merita di essere qui. Credo che possano dare anche in futuro un contributo molto importante all’Italia. Le avversarie che affronteremo in questa prima pool in Canada le stiamo studiando attentamente, conosciamo le liste dei 30 convocabili e poi ci concentriamo sui 14 effettivamente presenti qui a Québec City. Sono tutte nazionali che, come noi, hanno un pochino ringiovanito la rosa. Al di là di chi ci troveremo di fronte, però, il focus è su di noi: su quello che riusciamo a esprimere in campo. Da lì discendono poi le scelte tecniche. Affronteremo questa lunga VNL una settimana alla volta. In questo momento siamo pienamente concentrati sulle gare contro Bulgaria, Germania, Francia e Argentina. Nella seconda week, a Chicago, ci potrebbe essere cambio tra i giocatori. Gli obiettivi in questa VNL sono due: il primo è raggiungere le finali; il secondo è cercare di arrivare il più in alto possibile nella final eight ».

La lista dei 14 azzurri scelti dal CT De Giorgi per la WEEK1 di Quebec City

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 26. Mattia Boninfante

Centrali: 25. Giovanni Gargiulo, 13. Lorenzo Cortesia, 17. Simone Anzani, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 3. Francesco Recine, 9. Francesco Sani, 31. Luca Porro

Opposti: 16. Yuri Romanò, 11. Kamil Rychlicki

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

CALENDARIO DELLA POOL 1 – QUEBEC CITY*-

Pool 1 (Quebec City, Canada) 11-15 giugno

Mercoledì 11 giugno: ore 17:00 Bulgaria-Italia; ore 22.30 Argentina-Francia;

Giovedì 12 giugno: ore 2:00 Germania–Canada; ore 22:30 Germania-Italia.

Venerdì 13 giugno: ore 2:00 Argentina-Canada; ore 22:30 Bulgaria-Argentina.

Sabato 14 giugno: ore 2:00 Francia–Italia; ore 22:30 Canada-Francia.

Domenica 15 giugno: ore 2:00 Bulgaria–Germania; ore 17 Argentina-Italia; ore 24 Bulgaria-Canada

*orari di gioco italiani