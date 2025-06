VNL: primo ko per l'Italia, la Francia ci supera 3-1

Al Centre Videotron la formazione transalpina ha dimostrato ancora una volta la sua forza riuscendo a domare gli azzurri grazie ad una maggiore efficacia nei momenti decisivi del match. Non bastano alla nostra nazionale i18 punti di Luca Porro, top scorer della partita, e i 17 di Yuri Romanò.

L’Italia si è ritrovata di fronte la Francia, dopo la sconfitta subita nella semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi. In campo a Quebec City cinque protagonisti di quella sfida olimpica: Giannelli, Romanò e Sanguinetti tra le fila azzurre; Clevenot e Faure per i transalpini.

Domani, Giannelli e compagni osserveranno un giorno senza gare utile per lavorare in palestra in vista dell’ultima sfida della pool canadese con l’Argentina in programma domenica alle ore 17 (italiane) sempre in diretta televisiva su DAZN e in streaming sulla piaffaforma VBTV.

Per questa sfida coach De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Porro e Sani schiacciatori, Anzani e Gargiulo al centro, Laurenzano libero. La Francia di Giani invece è scesa in campo con Tizi-Oulou palleggiatore, Faure opposto, Henno e Clevenot schiacciatori, Gueye e Huetz centrali e Diez libero.

Inizio di primo set positivo per l'Italia, che trova il break e si porta sul +3 (6-3). I transalpini, efficaci al servizio, trovano con Henno il punto del 7-7. Con il passare delle azioni, due muri consecutivi su Romanò portano la Francia in vantaggio di due lunghezze (9-11). A questo punto del match, l'Italia è andata un po' in difficoltà ed è scivolata indietro (9-13), con la Francia capace di imporre il proprio gioco. De Giorgi ha operato il primo cambio, inserendo Rychlicki al posto di Romanò. Sotto di sei punti, gli azzurri hanno provato a rimanere attaccati al set, ma le difese e il servizio dei francesi hanno impedito la rimonta, il primo parziale si è chiuso 25-17.

Secondo set cominciato con buona intensità da parte degli azzurri, bravi a portarsi sul +2 (7-5). Sul 7 pari, staffetta Rychlicki-Romanò, con quest’ultimo autore subito di un attacco vincente. A questo punto, le due squadre hanno innescato una battaglia punto a punto (9-9, 11-11) fino a quando i transalpini hanno trovato l’allungo (+3, 13-16) che ha costretto coach De Giorgi a interrompere il gioco con un time-out per dare indicazioni ai suoi. In questa fase la Francia è stata costretta a rinunciare al suo schiacciatore Henno; al suo posto Duflos Rossi. L’Italia, con il passare dei minuti, ha trovato il pareggio (17-17). La gara, a questo punto, è diventata vibrante con continui avvicendamenti al comando. Nel finale, però, un errore al servizio dell’Italia ha permesso alla Francia di chiudere 25-22. Italia 0, Francia 2.

Come nei precedenti due set è l’Italia a partire con il piede giusto +2 (6-4). In questa fase, Gargiulo al centro ha messo a segno punti importanti, proiettando l’Italia sul +4 (9-5). Il leitmotiv della gara non è cambiato, con la nazionale azzurra ancora avanti; una bella azione firmata dal duo Porro-Romanò ha portato il punteggio sul 15-10. Da questo momento in poi l’Italia ha continuato a spingere sull’acceleratore mantenendo un buon margine di vantaggio fino al 25-19 finale, firmato da Romanò.

Grande intensità anche nel quarto set con le due squadre che non si sono risparmiate (9-9). Un turno favorevole al servizio con capitan Giannelli ha permesso all’Italia di trovare il +3 (12-9). Anzani prima con un attacco e poi con un muro vincente ha condotto l’Italia sul 15-10, a continuare l’opera ci ha pensato Porro che ha messo in grossa difficoltà i francesi. Successivamente, però, un passaggio a vuoto degli azzurri ha permesso ai ragazzi di Giani di avvicinarsi (18-16). In questo set ingresso in campo anche per Bottolo. Nelle fasi successive la Francia trova prima il pareggio (21-21) e poi il successivo sorpasso (21-22). Nel finale combattuto l’Italia dopo aver annullato una palla match ai rivali si è dovuta arrendere ai vantaggi (24-26).

I protagonisti-

Francesco Sani (Italia)- « I primi due set sono stati combattuti da entrambe le squadre anche se ad onor del vero loro hanno giocato meglio. Noi, invece, siamo stati molto bravi nel terzo; nel quarto eravamo lì, punto a punto, ma qualche errore di troppo in ricezione ci ha penalizzati. Meritavamo di andare a giocarci la partita al tie-break. E’ stato un peccato, ci è mancata un po’ di lucidità nelle battute finali del quarto. Ora abbiamo un giorno libero dalle partite e poi punteremo tutto sull’ultima gara contro l’Argentina. Anche se oggi è arrivata una sconfitta, sono comunque molto contento della prestazione, soprattutto dopo i momenti di difficoltà. Per quanto riguarda la mia prova personale, sono soddisfatto di quanto fatto questa sera. So dove devo migliorare: so di essere stato meno preciso in ricezione, ma la strada è quella giusta. Giocare in questa Nazionale è molto bello e aggiungerei anche facile con un palleggiatore come Giannelli. Mi godo ogni minuto in cui ho l’opportunità di essere in campo ».

Gabriele Laurenzano (Italia)- « Oggi siamo stati bravi dal terzo set in poi. Come ieri siamo partiti male, peccato non essere riusciti a fare quello che sappiamo fin dal primo minuto. L’Italia è una squadra forte e può giocare bene sempre. Va dato merito anche alla Francia, che ha disputato una grande partita. Adesso resettiamo, archiviamo questa sconfitta e pensiamo subito alla prossima gara contro l’Argentina ».

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA 1-3 (17-25, 22-25, 25-19, 24-26)

ITALIA: Gargiulo 7, Giannelli 2, Porro 18, Anzani 4, Romanò 17, Sani 16, Laurenzano (L), Rychlicki 1, Boninfante, Bottolo. N.e. Recine, Cortesia, Sanguinetti, Pace. All. De Giorgi.

FRANCIA: Gueye 10, Faure 13, Clevenot 12, Huetz 12, Tizi-Oualou 5, Henno 9, Diez (L), Chaboissant, Duflos Rossi 1, Pothron 5, Feral 2. N.e. Strehlau, Magnin, Ramon. All. Giani

ARBITRI: Robb Charles Andrew (CAN), de Araujo Paes Fernando Antonio (BRA)

Durata: 28', 35', 26', 30' Tot: 119’

Italia: a 6, bs 15, mv 7, et 26

Francia: a 7, bs 14, mv 9, et 23

POOL 1 (QUEBEC CITY, CANADA) 11-15 GIUGNO*

Mercoledì 11 giugno: Bulgaria-Italia 1-3 (16-25, 25-22, 18-25, 19-25); Argentina-Francia 3-1 (25-22, 13-25, 25-22, 25-19)

Giovedì 12 giugno: Germania–Canada 2-3 (25-23, 19-25, 25-21, 23-25, 11-15); ore 22:30 Italia-Germania (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11)

Venerdì 13 giugno: Bulgaria-Argentina 3-0 (25-21, 25-20, 28-26); Francia–Italia 3-1 (25-18, 25-22, 19-25, 26-

Sabato 14 giugno: ore 22:30 Canada-Francia.

Domenica 15 giugno: ore 2:00 Bulgaria–Germania; ore 17 Argentina-Italia; ore 24 Bulgaria-Canada

*orari di gioco italiani