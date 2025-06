VNL: Velasco ha scelto le 14 azzurre per Hong Kong

Domani, domenica 15 giugno, l’Italia del CT Julio Velasco volerà alla volta di Hong-Kong dove dal 18 al 22 giugno, nella nuova ed avveniristica Kai Tak Arena, è in un programma la Pool 5 di VNL con Italia, Cina, Giappone, Bulgaria, Thailandia e Repubblica Ceca. Reduce dal poker di successi di Rio de Janeiro, le azzurre, seconde in classifica generale alle spalle del Giappone, proveranno ad avvicinarsi all’obiettivo Finals mettendo in cascina nuove importanti vittorie. L’esordio dell’Italia in Cina è fissato per mercoledì 18 giugno quando, alle 7:30 italiane, le azzurre affronteranno la Bulgaria. Il 19 giugno invece, alle ore 11:30 italiane, sarà la volta di Italia-Thailandia, mentre il 20 giugno alle 14:30 italiane andrà in scena il remake della finalissima di VNL 2024 Italia-Giappone. Infine, dopo un giorno di break, capitan Danesi e compagne sfideranno alle ore 14 italiane, le padrone di casa della Cina. Rispetto alla Pool di Rio de Janeiro, e nell’ambito di una programmazione stagionale precedentemente stabilita, il CT Julio Velasco ha optato qualche cambio nell’elenco delle 14 che partiranno alla volta di Hong-Kong. Nello specifico, resteranno a lavorare al Centro Pavesi con la Nazionale B, le atlete Ekaterina Antropova, Myriam Sylla e Alessia Orro. Di seguito la lista completa delle 14 azzurre in partenza per la Cina.

La lista delle 14 azzurre in partenza per Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 20. Chidera Blessing Eze.

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr,

Opposti: 18. Paola Egonu, 32. Adhu Malual.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Lo staff azzurro

Commissario Tecnico: Julio Velasco

Vice Allenatore: Massimo Barbolini

Assistente Allenatore: Juan Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Emanuela Longa

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Maira Di Vagno

Team Manager: Marcello Capucchio

Pool 5 (Hong-Kong, Cina) 18-22 giugno

Mercoledì 18 giugno

ore 7:30 Bulgaria-Italia

ore 11 Thailandia-Giappone

ore 14:30 Rep. Ceca- Cina

Giovedì 19 giugno

ore 11 Thailandia-Italia

ore 14:30 Bulgaria-Cina

Venerdì 20 giugno

ore 11 Bulgaria-Rep. Ceca

ore 14:30 Giappone-Italia

Sabato 21 giugno

ore 10:30 Rep. Ceca-Thailandia

ore 14 Giappone-Cina.

Domenica 22 giugno

ore 7 Bulgaria-Thailandia

ore 10:30 Rep. Ceca-Giappone

ore 14 Cina-Italia