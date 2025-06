VNL: l'Italia domani in campo contro la Bulgaria

HONG-KONG - L' Italia di Julio Velasco torna in campo domani, mercoledì 18 giugno alle 7.30 italiane, per la Pool 5 di Hong-Kong. Le azzurre sfideranno la Bulgaria nell’avveniristica Kai Tak Arena (10mila posti a sedere) alla ricerca del quinto successo consecutivo in VNL per consolidare una classifica che al momento le vede al secondo posto dietro di 1 solo punto al Giappone (ma con lo stesso numero di vittorie).

A presentare la sfida con la Bulgaria è la centrale azzurra, Sarah Fahr, che ha rappresentato l’Italia nella consueta conferenza stampa di lancio della week 2 ad Hong-Kong con Radostina Marinova (Bulgaria), Zhao Yong e Gong Xiangyu (Cina), Helena Grozer (Repubblica Ceca), Kongyot Ajcharaporn (Thailandia), e Nanami Seki (Giappone). Nel pomeriggio poi le azzurre hanno saggiato la nuova Kai Tak Arena di Hong-Kong che da domani ospiterà le sfide di questa week 2 di Volleyball Nations League.

Le parole di Sarah Fahr

« Siamo molto contente di essere qui ad Hong-Kong per questa nuova week di Volleyball Nations League che sarà sicuramente una tappa difficile. Infatti affronteremo squadre con modi diversi di giocare: domani iniziamo con la Bulgaria, squadra da non sottovalutare con giocatrici giovani ed un modo europeo di intendere la pallavolo. Poi affronteremo Thailandia e Giappone che invece giocano una pallavolo differente dalla nostra, molto più veloce ed improntata sulla strenua difesa di ogni singolo pallone. Infine avremo la Cina, padrona di casa che, nonostante un rinnovamento annunciato, resta comunque una nazionale fisica e di grande talento. Insomma sarà una settimana molto intensa e credo importante nel nostro percorso di crescita. Tutti chiaramente ci vogliono battere e competere con noi, questo genera una pressione che per quanto ci riguarda deve essere un motivo di orgoglio che non ti fa abbassare la guardia e ti obbliga a dare il massimo in ogni partita. Questo significa affrontare delle difficoltà da affrontare con concentrazione e pensando al nostro campo. Ripartiamo, insomma, da quel “Qui e ora” con cui dovremo essere brave ad attraversare i momenti di difficoltà che incontreremo proprio come accaduto già nella prima settimana di VNL in Brasile ».

La lista delle 14 azzurre ad Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 20. Chidera Blessing Eze.

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 32. Adhu Malual.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

La lista delle 14 della Bulgaria

Palleggiatrici: 3. Lora Slavcheva, 7. Lora Kitipova.

Schiacciatrici: 1. Iveta Stanchulova, 16. Elitsa Atanasijevic, 19. Aleksandra Milanova, 31. Emileta Racheva.

Centrali: 2. Nasya Dimitrova, 4. Mariya Krivoshiyska, 11. Hristina Vuchkova, 27. Emileta Racheva.

Opposti: 17. Radostina Marinova, 23. Mikaela Stoyanova.

Liberi: 21. Galina Karabasheva, 35. Viktoria Ninova.

C.T.: Antonina Zetova.

I precedenti Italia-Bulgaria

29 vittorie, 20 sconfitte, 49 partite disputate

Il calendario delle azzurre a Hong Kong

18 giugno: Italia-Bulgaria ore 7.30

19 giugno: Italia- Thailandia ore 11.30

20 giugno: Italia- Giappone ore 14.30

22 giugno: Italia-Cina ore 14



POOL 5 (HONG-KONG, CINA) 18-22 GIUGNO*

Mercoledì 18 giugno

ore 7:30 Bulgaria-Italia

ore 11 Thailandia-Giappone

ore 14:30 Rep. Ceca- Cina

Giovedì 19 giugno

ore 11 Thailandia-Italia

ore 14:30 Bulgaria-Cina

Venerdì 20 giugno

ore 11 Bulgaria-Rep. Ceca

ore 14:30 Giappone-Italia

Sabato 21 giugno

ore 10:30 Rep. Ceca-Thailandia

ore 14 Giappone-Cina.

Domenica 22 giugno

ore 7 Bulgaria-Thailandia

ore 10:30 Rep. Ceca-Giappone

ore 14 Cina-Italia

*orari italiani