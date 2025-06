Gli azzurri affronteranno due volte il Canada in amichevole

Intenso lavoro per Giannelli e compagni, che si preparano a scendere in campo in due incontri amichevoli contro i padroni di casa del Canada, formazione inserita nella stessa pool dell’Italia ma che non sarà affrontata nel corso delle restanti due week dell’edizione 2025 della Volleyball Nations League. Le due gare contro il Canada sono in programma al Gatineau Sports Center domani 20 giugno alle ore 19 locali (all’1 della notte italiana) e sabato 21 giugno alle ore 16 locali (alle 22 italiane).

Le due gare contro la squadra allenata da Daniel Lewis e dal suo assistente João Paulo Bravo, quest’ultimo un passato da giocatore in Italia tra le fila di Piacenza e Vibo Valentia, rappresentano una buonissima occasione per riprendere una maggiore confidenza con il campo e mettere in pratica le soluzioni di gioco su cui il commissario tecnico dell’Italia sta lavorando in questa prima parte di stagione.

Le due partite saranno, inoltre, l’occasione per i cinque azzurri giunti in Canada due giorni fa (Balaso, Galassi, Lavia, Michieletto e Sbertoli) di fare il loro esordio in questa nuova stagione con la Nazionale, prima della Week 2 di VNL in programma, come noto, a Chicago dal 25 al 29 giugno.

Calendario amichevoli

Gatineau, Canada

Venerdì 20 giugno: ore 19 Canada-Italia

Sabato 21 giugno: ore 16 Canada–Italia

*orari di gioco locali

Gli azzurri in Canada

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso

Classifica VNL (Vittorie, Punti):

1. Polonia 4 (12), 2. Giappone 3 (9), 3. Brasile 3 (9), 4. Italia 3 (8), 5. Slovenia 3 (8), 6. Canada 2 (7), 7. Ucraina 2 (7), 8. Cina 2 (6), 9. Francia 2 (5), 10. Bulgaria 2 (5), 11. USA 2 (5), 12. Argentina 2 (5), 13. Germania 1 (6), 14. Iran 1 (4), 15. Cuba 1 (3), 16. Turchia 1 (3), 17. Olanda 1 (3), 18. Serbia 1 (3).

Calendario Week 2 di VNL

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: ore 19:30 Italia-Polonia; ore 23:00 Canada-Brasile;

Giovedì 26 giugno: ore 2:30 Cina-USA; ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)



*orari di gioco italiani