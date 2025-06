Nella prima amichevole l'Italia supera il Canada in quattro set

GATINEAU (CANADA) - Un impegnativo confronto per testare le condizioni di tutta la rosa in vista della prossima week di Volleyball Nations League per gli azzurri di De Giorgi che stasera hanno superato il Canada 3-1 (21-25, 25-23, 31-29, 25-15) nella prima delle due amichevoli concordate con la nazionale nordamericana , dimostrando di essere in crescita soprattutto per il rientro di tutti i titolari.

Gli azzurri, campioni del mondo in carica, hanno avuto la meglio sulla formazione canadese guidata da Lewis al termine di una gara cominciata con il primo set perso e poi ribaltata fino al 3-1 finale. Al termine, Italia e Canada hanno poi deciso di giocare un ulteriore set, vinto dall'Italia 25-20.

Domani 21 giugno alle ore 16 locali (le 22 italiane), il rematch tra le due nazionali si disputerà sempre presso lo stesso impianto.

Per la gara amichevole odierna, il CT De Giorgi ha scelto il sestetto con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Gargiulo al centro, Balaso libero.

Il Canada, dall’altra parte della rete, è invece sceso in campo con Herr in palleggio, Sclater opposto, Hofer e Young, schiacciatori, Schnitzer e McCarthy centrali, con Currie libero. La gara di oggi è stata anche l’occasione per il CT De Giorgi per far giocare quasi tutti gli elementi a disposizione.

Avvio di primo set equilibrato, con le due squadre che hanno sfruttato i primi scambi per trovare le misure. Con il passare dei minuti, l’Italia ha mostrato una maggiore fluidità: ciò ha portato a un allungo che ha prodotto il +4 (16-12). Il Canada, però, non è rimasto a guardare e ha trovato presto il pareggio (17-17), seguito dal sorpasso con un ace vincente di McCarthy (18-19).

Il servizio dei canadesi ha continuato a mettere in difficoltà la ricezione azzurra e gli avversari si sono portati sul +4 (18-22). Nel finale, il Canada ha conquistato il set alla seconda set ball con il punteggio di 25-21.

Il secondo set è cominciato con un’Italia subito aggressiva, che grazie a un turno favorevole al servizio di Giannelli ha trovato il 4-0. Come avvenuto nel primo set, il Canada è venuto fuori alla distanza, ricucendo in parte lo svantaggio (11-9). Con il passare dei minuti, la gara è cresciuta di intensità e Michieletto prima, Lavia poi, hanno messo giù palloni importanti che hanno proiettato gli azzurri sul 17-13.

Giannelli e compagni nelle fasi successive hanno contenuto il ritorno degli avversari e grazie anche a buone trame di gioco hanno chiuso il secondo set 25-23 con un attacco vincente di Michieletto.

Nel terzo set coach De Giorgi ha operato diversi cambi, inserendo Sbertoli, Cortesia e Porro al posto di Giannelli, Gargiulo e Lavia. Nelle prime battute, è stata la battuta canadese a mettere in difficoltà la ricezione dell’Italia, e i padroni di casa hanno trovato il vantaggio (4-5).

In questo set si è messo in evidenza Porro, autore di alcuni colpi pregevoli. La gara è continuata sui binari dell’equilibrio e una lunga e spettacolare azione, finalizzata da Romanò, ha portato il punteggio sul 15-15.

A questo punto il CT De Giorgi ha concesso minuti anche a Rychlicki, subentrato a Romanò. Nelle fasi successive, la formazione canadese guidata da Lewis ha trovato il break e si è portata avanti di due lunghezze (18-20); l’Italia però ha provato a invertire l’inerzia del set, portandosi sul 23-22.

Dopo aver annullato una palla set agli avversari, gli azzurri si sono imposti ai vantaggi per 31-29, grazie a un attacco vincente di Michieletto.

Nel quarto set spazio in campo anche per Bottolo e Laurenzano. Le due formazioni hanno continuato a fronteggiarsi a viso aperto con gli azzurri avanti sempre con vantaggi minimi (9-8), fino a quando l'Italia ha trovato il primo strappo e si è portata sul +3 (13-10). Nella fase centrale e finale del set l'Italia ha continuato a giocare una buona pallavolo finendo per imporsi sul 25-15 chiudendo in proprio favore il match.

Il tabellino-

ITALIA – CANADA 3-1 (21-25, 25-23, 31-29, 25-15)

ITALIA: Michieletto 13, Galassi 5, Romanò 9, Lavia 8, Gargiulo 5, Giannelli 1, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli 2, Rychlicki 9, Bottolo 3, Sanguinetti 10, Porro 10. N.e: Cortesia. All. De Giorgi

CANADA: Herr 1, Young 13, McCarthy 6, Sclater 15, Hofer 6, Schnitzer 7, Currie (L). Gyiman 3, Elser, Howe, Ketrzynski 4, Elgert, Lui, Heslinga 7, Dezutter, Varga. All. Lewis.

Arbitri: Andrew Cameron, Matt Van Raalte

Durata: 22', 24', 32', 20' Tot: 98'

Italia: a 5, bs 18, mv 12, et 25

Canada a 5, bs 17, mv 6, et 27